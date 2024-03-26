Dakikalarca Pide Sırası Beklemek Yerine Evde Yapıyoruz: Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?
Dakikalarca Pide Sırası Beklemek Yerine Evde Yapıyoruz: Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?
Metrelerce uzanan pide kuyruğunda sıra beklemek yerine evinizde miss gibi sıcacık pideler yapmaya ne dersiniz? O zaman tarife geçelim! 👇
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Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?
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