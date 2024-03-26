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Dakikalarca Pide Sırası Beklemek Yerine Evde Yapıyoruz: Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

etiket Dakikalarca Pide Sırası Beklemek Yerine Evde Yapıyoruz: Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 19:31

Metrelerce uzanan pide kuyruğunda sıra beklemek yerine evinizde miss gibi sıcacık pideler yapmaya ne dersiniz? O zaman tarife geçelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı ılık süt

  • 1/2 su bardağı ılık su

  • 1 tutam şeker

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 paket instant maya

  • 2-2,5 su bardağı un

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 2 yemek kaşığı su

  • Çörek otu

  • Susam

Hazırlanışı:

1. Unu çukur yapıp ortasına malzemeleri koyun ve çatala ortadan karıştırmaya başlayın. 

2. Sonrasında güzelce yoğurun. Hamurun üzerini bez ile örtüp 30 dakika mayalandırın. 

3. Süre sonunda hamuru tezgaha alın. Un serpin ve hamurun havasını alın. 1 ya da 2  parçaya kesip beze yapın. Pide şeklini verin. Yumurta sarısı ve suyu karıştırın. 

4. Üzerine  sürün. Susam ve çörek otu serpin. Airfryer haznesine yerleştirin. 180 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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