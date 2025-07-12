Çıkalı 20 Sene Olmuş! 2005 Yılın Hit Parçaları

Zaman gerçekten akıp gidiyor… Sanki dün gibi ama tam 20 yıl olmuş bu şarkılar hayatımıza gireli. Kimini bir yaz aşkıyla, kimini lise kantininde dinledik. Bazıları hâlâ ilk günkü gibi kalbimizi sıkıştırıyor, bazılarıysa çalar çalmaz gülümsetiyor.

2005’in bu hit parçaları, sadece müzik değil, bir dönemin duygusu, havası, rengi… Hadi o yıllara hızlı bir müzik yolculuğu yapalım! 🧡