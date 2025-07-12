Çıkalı 20 Sene Olmuş! 2005 Yılın Hit Parçaları
Zaman gerçekten akıp gidiyor… Sanki dün gibi ama tam 20 yıl olmuş bu şarkılar hayatımıza gireli. Kimini bir yaz aşkıyla, kimini lise kantininde dinledik. Bazıları hâlâ ilk günkü gibi kalbimizi sıkıştırıyor, bazılarıysa çalar çalmaz gülümsetiyor.
2005’in bu hit parçaları, sadece müzik değil, bir dönemin duygusu, havası, rengi… Hadi o yıllara hızlı bir müzik yolculuğu yapalım! 🧡
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1. İlhan Şeşen - Sarılınca Sana
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2. Grup Hepsi - Yalan
3. Rafet El Roman - Bana Sen Lazımsın
4. Yalın - Küçücüğüm
5. Sezen Aksu - İki Delilik
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6. Şebnem Ferah - Can Kırıkları
7. Gökhan Tepe - Gel Aşkım
8. Hadise - Stir Me Up
9. Gülben Ergen - Uçacaksın
10. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni
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11. Nilüfer- Karar Verdim
12. Bengü- Bağlasan Durmam
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