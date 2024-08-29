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CHP Seçmenine Hakaretler Yağdırdı! "B*kun İçinde Yüzelim, Beynini S**tiklerim"

CHP Seçmenine Hakaretler Yağdırdı! "B*kun İçinde Yüzelim, Beynini S**tiklerim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 10:50

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Kartal'da dolmuş çöp konteyneri yanında video çeken bir kişi, CHP'ye oy veren seçmenlere hakaretler yağdırdı. Kirliliği göstererek 'Kartal'ı b*k götürüyor, b*kun içinde yüzelim bir tane çöpü bir yere koyarsam bana ne... Oy veren beynini s**tiklerim düşünsün. İBB CHP'de, yetmiyor Kartal Belediyesi de CHP'de ikisi birlikte sonuç bu oluyor.' dedi. 

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Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi Kartal Belediyesi'ne ait bir bölgede bulunan çöp konteyneri ve çevresinde bulunan çöpleri göstererek belediyeyi çalışmamakla suçladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi Kartal Belediyesi'ne ait bir bölgede bulunan çöp konteyneri ve çevresinde bulunan çöpleri göstererek belediyeyi çalışmamakla suçladı.

Belediyeye oy verdikleri için CHP seçmenine hakaret eden şahıs, "Kartal'ı b*k götürüyor, b*kun içinde yüzelim bir tane çöpü bir yere koyarsam bana ne... Oy veren beynini s**tiklerim düşünsün." diyerek seçmene hakarette bulundu.

Belediyeye oy verdikleri için CHP seçmenine hakaret eden şahıs, "Kartal'ı b*k götürüyor, b*kun içinde yüzelim bir tane çöpü bir yere koyarsam bana ne... Oy veren beynini s**tiklerim düşünsün." diyerek seçmene hakarette bulundu.

Hem İBB'nin hem de Kartal Belediyesi'nin CHP'ye ait olduğunu hatırlatan şahıs, "Hak ettiniz oğlum bunu, şu görüntüye bak. İkisi birlikte CHP'de olunca sonuç bu oluyor." dedi. Şahsın CHP seçmenine hakaretlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. İşte o görüntüler; 🎥

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