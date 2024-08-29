CHP Seçmenine Hakaretler Yağdırdı! "B*kun İçinde Yüzelim, Beynini S**tiklerim"

Kartal'da dolmuş çöp konteyneri yanında video çeken bir kişi, CHP'ye oy veren seçmenlere hakaretler yağdırdı. Kirliliği göstererek 'Kartal'ı b*k götürüyor, b*kun içinde yüzelim bir tane çöpü bir yere koyarsam bana ne... Oy veren beynini s**tiklerim düşünsün. İBB CHP'de, yetmiyor Kartal Belediyesi de CHP'de ikisi birlikte sonuç bu oluyor.' dedi.