40 Yıllık Büfe İşletmecisinden 10 Liralık Tost Tarifi! "Zaten Ekmek 10 Lira" Yorumu Geldi

Bir Tek O Kaldı: Kartal'da Balkonu Çöktüğü İçin Boşaltılan Binada Bir Vatandaş Tahliye İsteğini Reddetti

Bir Sosyal Medya Fenomeni 3,5 Ay Boyunca Biriktirdiği Regl Kanı ile Resim Yaptı: "Yarattığım En Harika Parça"