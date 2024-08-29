40 Yıllık Büfe İşletmecisinden 10 Liralık Tost Tarifi! "Zaten Ekmek 10 Lira" Yorumu Geldi

Sosyal medyada bir içerik üreticisi 40 yıldır büfecilik yapan Mevlüt ustayı dükkanında ziyaret etti. Ziyaret esnasında 10 TL'lik tostun yapım aşamasını çeken içerik üreticisine 'Zaten ekmek 10 lira' yorumları geldi.
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Yüksek enflasyon ve kur etkisiyle TL'nin değeri her geçen gün geriye giderken 10 TL'ye tost yapan Mevlüt ustanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Kağıt kadar ince kaşar dilimleri ve ekmek arasındaki malzeme kıtlığına rağmen 10 TL'ye tost olmayacağını iddia eden sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları hesaplarla bir türlü Mevlüt ustayı kar ettiremedi. Yorumlarda Mevlüt ustanın elektrik, yağ, ekmek, kaşar ve domates masrafları konuşuldu. İşte o görüntüler; 🎥
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