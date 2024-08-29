Görüş Bildir
Haberler
Video
40 Yıllık Büfe İşletmecisinden 10 Liralık Tost Tarifi! "Zaten Ekmek 10 Lira" Yorumu Geldi

40 Yıllık Büfe İşletmecisinden 10 Liralık Tost Tarifi! "Zaten Ekmek 10 Lira" Yorumu Geldi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 09:59

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada bir içerik üreticisi 40 yıldır büfecilik yapan Mevlüt ustayı dükkanında ziyaret etti. Ziyaret esnasında 10 TL'lik tostun yapım aşamasını çeken içerik üreticisine 'Zaten ekmek 10 lira' yorumları geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yüksek enflasyon ve kur etkisiyle TL'nin değeri her geçen gün geriye giderken 10 TL'ye tost yapan Mevlüt ustanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek enflasyon ve kur etkisiyle TL'nin değeri her geçen gün geriye giderken 10 TL'ye tost yapan Mevlüt ustanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kağıt kadar ince kaşar dilimleri ve ekmek arasındaki malzeme kıtlığına rağmen 10 TL'ye tost olmayacağını iddia eden sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları hesaplarla bir türlü Mevlüt ustayı kar ettiremedi. Yorumlarda Mevlüt ustanın elektrik, yağ, ekmek, kaşar ve domates masrafları konuşuldu. İşte o görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın