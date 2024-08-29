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Sefaköy'de Metrobüsler Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Sefaköy'de Metrobüsler Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Polis Kaza Metrobüs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 09:28 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 10:37

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kazada bir can kaybının olduğunu açıkladı.

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İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

İlk bilgilere göre kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı.

İlk bilgilere göre kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı.

Seferler her iki yönde de kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Valiliği ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Seferler her iki yönde de kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Valiliği ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte o anlar:

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Kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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