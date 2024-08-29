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Aldatıldığını Öğrenen Kadın, Çılgına Döndü: Evi Ateşe Verdi

Aldatıldığını Öğrenen Kadın, Çılgına Döndü: Evi Ateşe Verdi

Elazığ yangın Aldatma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 09:02

Elazığ’da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın aldatıldığını öğrenince çılgına döndü. 

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Elazığ'ın Yemişlik Mahalle’sinde meydana gelen olayda, eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, yaşadığı evi ateşe verdi.

Elazığ'ın Yemişlik Mahalle’sinde meydana gelen olayda, eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, yaşadığı evi ateşe verdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlar:

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