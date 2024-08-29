Aldatıldığını Öğrenen Kadın, Çılgına Döndü: Evi Ateşe Verdi
Aldatıldığını Öğrenen Kadın, Çılgına Döndü: Evi Ateşe Verdi
Elazığ’da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın aldatıldığını öğrenince çılgına döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elazığ'ın Yemişlik Mahalle’sinde meydana gelen olayda, eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, yaşadığı evi ateşe verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın