Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’dan Eğlence Dolu Kapışma: “Kim Daha?” Oyunu Kahkahaya Boğdu!

Türkiye’nin en sempatik çiftlerinden biri olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, YouTube’da milyonlarca takipçisi bulunan “Noluyo Ya?” kanalındaki eğlenceli içerikleriyle biliniyor. Başarılı oyunculuklarıyla olduğu kadar samimiyetleriyle de hayranlarının gönlünde taht kuran çift, bu kez birbirlerine karşı 'Kim Daha?' oyunu oynayarak izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki sorulara aynı cevapları verebildiler mi? Merak edenleri videoya alalım!