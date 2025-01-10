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Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’dan Eğlence Dolu Kapışma: “Kim Daha?” Oyunu Kahkahaya Boğdu!

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’dan Eğlence Dolu Kapışma: “Kim Daha?” Oyunu Kahkahaya Boğdu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 17:11

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Türkiye’nin en sempatik çiftlerinden biri olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, YouTube’da milyonlarca takipçisi bulunan “Noluyo Ya?” kanalındaki eğlenceli içerikleriyle biliniyor. Başarılı oyunculuklarıyla olduğu kadar samimiyetleriyle de hayranlarının gönlünde taht kuran çift, bu kez birbirlerine karşı 'Kim Daha?' oyunu oynayarak izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki sorulara aynı cevapları verebildiler mi? Merak edenleri videoya alalım!

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Başrollerini paylaştıkları "Kardeş Takımı" filminin ikinci serisiyle sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ikili, eğlenceli sorularla rekabet dolu anlar yaşadı.

Başrollerini paylaştıkları "Kardeş Takımı" filminin ikinci serisiyle sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ikili, eğlenceli sorularla rekabet dolu anlar yaşadı.

Eğlenceli çift, “Hanginiz daha şakamatik?”, “Hanginiz daha overthinker?” gibi soruları yanıtlayarak birbirleriyle kapıştılar.

Eğlenceli çift, “Hanginiz daha şakamatik?”, “Hanginiz daha overthinker?” gibi soruları yanıtlayarak birbirleriyle kapıştılar.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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