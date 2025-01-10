Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’dan Eğlence Dolu Kapışma: “Kim Daha?” Oyunu Kahkahaya Boğdu!

Türkiye’nin en sempatik çiftlerinden biri olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, YouTube’da milyonlarca takipçisi bulunan “Noluyo Ya?” kanalındaki eğlenceli içerikleriyle biliniyor. Başarılı oyunculuklarıyla olduğu kadar samimiyetleriyle de hayranlarının gönlünde taht kuran çift, bu kez birbirlerine karşı 'Kim Daha?' oyunu oynayarak izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki sorulara aynı cevapları verebildiler mi? Merak edenleri videoya alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerini paylaştıkları "Kardeş Takımı" filminin ikinci serisiyle sinema salonlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan ikili, eğlenceli sorularla rekabet dolu anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğlenceli çift, “Hanginiz daha şakamatik?”, “Hanginiz daha overthinker?” gibi soruları yanıtlayarak birbirleriyle kapıştılar.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın