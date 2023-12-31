Çalışma Alışkanlıklarına Göre Sana En Uygun Meslek Hangisi?
Çalışma Alışkanlıklarına Göre Sana En Uygun Meslek Hangisi?
Çalışma alışkanlıklarına göre sana en uygun meslek hangisi? Bu testin sonunda seni hem mutlu edecek hem de iş hayatında başarılı olmana katkı sağlayacak ideal mesleği keşfetmiş olacaksın.
Hazırsan başlıyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabahları yataktan kalmanı sağlayan, seni en çok motive eden şey ne?
2. Söyle bakalım, bir şey üzerinde çalışırken hangi ortam seni daha çok motive eder?
3. Çalışırken en iyi performansı gösterdiğin zaman hangisi?
4. Çalışırken ne içmeyi tercih ediyorsun?
5. Öğrenme tarzını da öğrenelim!
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6. Bu ifadelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?
7. Yoğun bir günün ardından nasıl rahatlamayı tercih ediyorsun?
8. Son olarak, çalışırken genelde nasıl besleniyorsun?
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