Çağla Şıkel Baharı Getirdi, Selin Şekerci ve Hazal Kaya Eğlendi: 12 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Çağla Şıkel Baharı Getirdi, Selin Şekerci ve Hazal Kaya Eğlendi: 12 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Tatlıses:
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Ebru Şahin:
Çağla Şıkel:
Hazal Kaya:
Ezgi Mola:
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İpek Filiz Yazıcı:
Gamze Erçel:
Yasemin Özilhan:
Şeyma Subaşı:
Defne Samyeli:
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Simge Sağın:
Engin Öztürk:
Danla Bilic:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Çağıımızın vebâsı; Mutlu fotoğraflar, mutsuz insanlar