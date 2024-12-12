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Çağla Şıkel Baharı Getirdi, Selin Şekerci ve Hazal Kaya Eğlendi: 12 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Çağla Şıkel Baharı Getirdi, Selin Şekerci ve Hazal Kaya Eğlendi: 12 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.12.2024 - 23:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Ebru Şahin:

Ebru Şahin:

Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:

Hazal Kaya:

Hazal Kaya:

Ezgi Mola:

Ezgi Mola:
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İpek Filiz Yazıcı:

İpek Filiz Yazıcı:

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:

Yasemin Özilhan:

Yasemin Özilhan:

Şeyma Subaşı:

Şeyma Subaşı:

Defne Samyeli:

Defne Samyeli:
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Simge Sağın:

Simge Sağın:

Engin Öztürk:

Engin Öztürk:

Danla Bilic:

Danla Bilic:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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