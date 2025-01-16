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Büyük Emek! Bizim Sadece Birkaç Dakika İzlediğimiz Yarış Sahneleri Aslında Nasıl Çekiliyor?

Büyük Emek! Bizim Sadece Birkaç Dakika İzlediğimiz Yarış Sahneleri Aslında Nasıl Çekiliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 20:24

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Film ve dizilerin çekim aşamaları, son derece karmaşık ve zorlu süreçler. Bu süreçler, büyük ölçüde emek ve özveri gerektirir. Her bir sahnenin mükemmeliyetçi bir yaklaşımla, detaylara dikkat edilerek çekilmesi, sonucun kalitesini belirler. Bu nedenle, bu alanda çalışan profesyonellerin, işlerine olan tutkularını ve hünerlerini sergileyebilecekleri bir platform olan setler, adeta bir sanat eseri yaratma alanıdır. Bu süreçlerin başarıyla tamamlanması, sadece yetenekli bir ekibin varlığına değil, aynı zamanda titiz bir planlama ve koordinasyona da bağlıdır. Dolayısıyla, film ve dizi çekimleri, hem yaratıcı hem de teknik becerilerin birleştiği, emek yoğun bir süreçtir.

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Bizim sadece dakikalar içinde izlediğimiz yarış sahnelerinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Bizim sadece dakikalar içinde izlediğimiz yarış sahnelerinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Her bir detayın titizlikle planlandığı görülen o süreç izleyenleri hayran bıraktı.

Her bir detayın titizlikle planlandığı görülen o süreç izleyenleri hayran bıraktı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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