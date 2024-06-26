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Büyük Alanları da Kolayca Serinletmenizi Sağlayacak En Çok Tercih Edilen 18000 BTU Duvar Tipi Klimalar

etiket Büyük Alanları da Kolayca Serinletmenizi Sağlayacak En Çok Tercih Edilen 18000 BTU Duvar Tipi Klimalar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 14:17

Yaz sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı.. Klima almak isteyenlerin ilgisini çekecek birbirinden kaliteli 11 klimayı içerikte bir araya getirdik. Vestel, Samsung, Demirdöküm, Mitsubishi gibi klimalarının gücü ve kalitesi ile bilinen markaların en çok tercih edilen klimalarını derledik. 18000 BTU soğutma gücü ile büyük odaları da rahatlıkla soğutmanızı sağlayacak klimaları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 26.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Vestel Flora Doğa Inverter 182 18000 BTU Wifi Klima

1. Vestel Flora Doğa Inverter 182 18000 BTU Wifi Klima

Vestel Flora Doğa Inverter 182 18000 BTU Wifi Klima, geniş alanlar için güçlü ve verimli bir soğutma ve ısıtma çözümü sunar. İnverter teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlar ve sessiz çalışmasıyla konforlu bir ortam yaratır. Wifi özelliği sayesinde uzaktan kontrol edilebilen bu klima, evinizde istediğiniz sıcaklığı her zaman ve her yerden ayarlamanıza imkan tanır.

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2. Altus ALK 1840 18.000 BTU/h Sınıfı R32 Inverter Split Klima

2. Altus ALK 1840 18.000 BTU/h Sınıfı R32 Inverter Split Klima

Altus ALK 1840 18.000 BTU/h Sınıfı R32 Inverter Split Klima, yüksek performansı ve enerji verimliliği ile dikkat çeker. R32 gaz kullanımı sayesinde çevre dostu olan bu klima, inverter teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlar ve sessiz çalışır. Geniş alanlar için ideal olan 18.000 BTU kapasitesiyle hızlı ve etkili soğutma ve ısıtma sunar, evinizde her mevsim konforlu bir ortam yaratır.

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3. Samsung Premium AR18TSHZHWK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

3. Samsung Premium AR18TSHZHWK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Samsung Premium AR18TSHZHWK A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, enerji verimliliği ve yüksek performansı bir arada sunar. A++ enerji sınıfı ile tasarruf sağlarken, 18000 BTU kapasitesi geniş alanları hızlıca soğutur ve ısıtır. Inverter teknolojisi sayesinde sessiz çalışır ve sıcaklık dalgalanmalarını minimumda tutarak konforlu bir ortam yaratır, uzaktan kontrol edilebilir özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.

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4. Arçelik Ekolojik 18325 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

4. Arçelik Ekolojik 18325 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Arçelik Ekolojik 18325 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima, çevre dostu özellikleri ve güçlü performansı ile öne çıkar. 18000 BTU kapasitesi ile geniş alanları etkili bir şekilde soğutur ve ısıtırken, inverter teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu sağlar ve sessiz çalışır. Ekolojik gaz kullanımı ile çevreye minimum etki yapar, modern tasarımı ve kullanıcı dostu kontrolleri ile evinizde konforlu bir iklimlendirme sağlar.

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5. Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

5. Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, enerji verimliliği ve yüksek performansı bir arada sunar. A++ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi sağlar, 18000 BTU kapasitesi ile geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğutur ve ısıtır. Inverter teknolojisi sayesinde sessiz çalışarak konforlu bir ortam yaratır, modern tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleri ile evinizin iklim kontrolünü kolaylaştırır.

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6. Gree Aphro A++ 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

6. Gree Aphro A++ 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

Gree Aphro A++ 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima, yüksek enerji verimliliği ve güçlü performansıyla dikkat çeker. A++ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi sağlarken, 18.000 BTU kapasitesi sayesinde geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğutur ve ısıtır. Inverter teknolojisi sayesinde sessiz çalışarak konforlu bir ortam sunar ve montaj dahil hizmeti ile kolay kurulum avantajı sağlar.

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7. Daewoo D-Tr AC18000 Btu/h A++ R32 Inverter Klima

7. Daewoo D-Tr AC18000 Btu/h A++ R32 Inverter Klima

Daewoo D-Tr AC18000 Btu/h A++ R32 Inverter Klima, yüksek performans ve enerji verimliliği sunan bir klima çözümüdür. A++ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi sağlarken, 18000 BTU kapasitesi sayesinde geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğutur ve ısıtır. Çevre dostu R32 gaz kullanımı ve inverter teknolojisi ile sessiz çalışarak konforlu bir ortam yaratır.

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8. LG UV Nano Artcool A++ S3-M18KLRGA.EA6GLTK 18.000 BTU Inverter Split Klima

8. LG UV Nano Artcool A++ S3-M18KLRGA.EA6GLTK 18.000 BTU Inverter Split Klima

LG UV Nano Artcool A++ S3-M18KLRGA.EA6GLTK 18.000 BTU Inverter Split Klima, yüksek performansı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeker. A++ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi sağlarken, 18.000 BTU kapasitesi geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde soğutur ve ısıtır. UV Nano teknolojisi ile hava kalitesini artırarak bakterileri ve virüsleri yok eder, inverter teknolojisi ile sessiz çalışarak konforlu bir ortam yaratır.

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9. Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima

9. Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima

Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 Gaz A++ Enerji Inverter Klima, geniş alanlarda yüksek verimlilik ve konfor sunar. A++ enerji sınıfı sayesinde düşük enerji tüketimi sağlarken, 18000 BTU kapasitesi ile büyük odaları hızlı ve etkili bir şekilde soğutur ve ısıtır. Çevre dostu R32 gaz kullanımı ve inverter teknolojisi ile sessiz çalışarak, hem enerji tasarrufu hem de konforlu bir iklimlendirme sağlar.

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10. Samsung Wind-Free Premium AR18BXFCMWK/SK 18000 BTU A++ Duvar Tipi Klima

10. Samsung Wind-Free Premium AR18BXFCMWK/SK 18000 BTU A++ Duvar Tipi Klima

Samsung Wind-Free Premium AR18BXFCMWK/SK 18000 BTU A++ Duvar Tipi Klima, yenilikçi Wind-Free teknolojisi ile dikkat çeker. Bu teknoloji, hava akışını dağıtarak doğrudan rüzgar hissi olmadan serinlik sağlar, böylece konforlu bir ortam yaratır. A++ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi ve 18000 BTU kapasitesi ile geniş alanlarda hızlı ve etkili soğutma ve ısıtma sunar. Inverter teknolojisi sayesinde sessiz ve verimli çalışır, modern tasarımı ve akıllı özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlar.

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11. Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W(S) Inverter Premium Serisi 18.000 Btu/h A++ Enerji Sınıfı Klima

11. Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W(S) Inverter Premium Serisi 18.000 Btu/h A++ Enerji Sınıfı Klima

Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W(S) Inverter Premium Serisi klima, yüksek performanslı bir soğutma çözümü sunar. 18.000 Btu/h kapasitesiyle orta ve büyük boyutlu odalar için idealdir. A++ enerji sınıfıyla enerji verimliliği sağlar, kullanıcıların enerji maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlar.

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