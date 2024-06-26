Büyük Alanları da Kolayca Serinletmenizi Sağlayacak En Çok Tercih Edilen 18000 BTU Duvar Tipi Klimalar

Yaz sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı.. Klima almak isteyenlerin ilgisini çekecek birbirinden kaliteli 11 klimayı içerikte bir araya getirdik. Vestel, Samsung, Demirdöküm, Mitsubishi gibi klimalarının gücü ve kalitesi ile bilinen markaların en çok tercih edilen klimalarını derledik. 18000 BTU soğutma gücü ile büyük odaları da rahatlıkla soğutmanızı sağlayacak klimaları içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Bu içerik 26.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.