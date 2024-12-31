Burcuna Göre Yılbaşında Sen Hangisisin?
Burcuna Göre Yılbaşında Sen Hangisisin?
Yılbaşı gecesi, burcunun karakteristik özellikleriyle birebir uyumlu bir gelenek seni bekliyor olabilir! Yılbaşında sen ne yapacaksın? Coşkulu bir parti mi, huzurlu bir aile yemeği mi yoksa yeni yıl dileklerini yazıp bir şişeye koymak mı? Hadi burcuna göre yılbaşında ne yapacağını öğrenelim!
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Burcunu seç bakalım!
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Sen yılbaşında göz alıcı bir organizasyon yapacaksın!
Sen şık ve bol yemekli bir akşam yemeği yapacaksın!
Sen yılbaşında ritüel yapacaksın!
Sen yılbaşında ailenle birlikte olacaksın!
Sen yılbaşında göz alıcı bir organizasyon yapacaksın!
Sen yılbaşında ailenle birlikte olacaksın!
Sen şık ve bol yemekli bir akşam yemeği yapacaksın!
Sen yılbaşında ritüel yapacaksın!
Sen yılbaşında ailenle birlikte olacaksın!
Sen yılbaşında göz alıcı bir organizasyon yapacaksın!
Sen yılbaşında ritüel yapacaksın!
Sen şık ve bol yemekli bir akşam yemeği yapacaksın!
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