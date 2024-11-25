Bugün Okullar Tatil mi? Düzce, Adana, Kayseri, Nevşehir: 25 Kasım 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi

Samsun'un Asarcık ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, Asarcık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Havza ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin 25 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Alaçam'da 2 okul, Ayvacık'ta 6 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Kavak'ta 4 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ile Canik ve Bafra'nın kırsal kesimlerinde bulunan okullarda da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı. Taşımalı eğitim kapsamında okullara giden öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.