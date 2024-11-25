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Bugün Okullar Tatil mi? Düzce, Adana, Kayseri, Nevşehir: 25 Kasım 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi

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Bugün Okullar Tatil mi? Düzce, Adana, Kayseri, Nevşehir: 25 Kasım 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 08:55

Kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 25 Kasım Pazartesi günü hangi illerde okulların tatil olduğunu merak ediyor. Ülke genelindeki bazı illerde ve ilçelerde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler kar tatilinin hangi bölgelerde geçerli olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Bugün okullar tatil mi son dakika? 25 Kasım’da hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili kararları ve merak edilen detaylar…

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Bugün (25 Kasım 2024 Pazartesi) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil?

Bugün (25 Kasım 2024 Pazartesi) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil?

Kar tatili olan iller belli oldu. Kayseri, Bolu, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Sinop, Düzce, Erzincan, Kırşehir, Aksaray, Kastamonu, Karaman, Malatya, Nevşehir ve Niğde'de eğitime il genelinde 1 günlük ara verildi.

Ordu'da Okullar Tatil mi Son Dakika?

Ordu'da Okullar Tatil mi Son Dakika?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre il genelinde kar yağışı ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitim durduruldu. Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okulların faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Giresun'da Okullar Tatil mi?

Giresun'da Okullar Tatil mi?

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm eğitim seviyelerinde bugün bir günlük tatil ilan edildiği bildirildi.

Ayrıca, Giresun merkezi ve Espiye ilçesindeki köy okullarında da aynı şekilde bir günlük eğitim ara verileceği ifade edildi.

Çankırı'da Okullar Tatil mi?

Çankırı'da Okullar Tatil mi?

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü merkez ve ilçelere bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Bayramören ilçelerinde de tüm resmi ve özel okullar ile kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi günü ara verileceği belirtildi.

Samsun'da Okullar Tatil mi?

Samsun'da Okullar Tatil mi?

Samsun'un Asarcık ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, Asarcık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kademelerinde, Havza ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin 25 Kasım Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Alaçam'da 2 okul, Ayvacık'ta 6 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Kavak'ta 4 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ile Canik ve Bafra'nın kırsal kesimlerinde bulunan okullarda da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği aktarıldı. Taşımalı eğitim kapsamında okullara giden öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.

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Karabük'te Okullar Tatil mi?

Karabük'te Okullar Tatil mi?

Karabük Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Eflani ilçesindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Diğer ilçeler ve il merkezi için ise sadece taşımalı eğitimde bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Erzurum'da Okullar Tatil mi?

Erzurum'da Okullar Tatil mi?

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaöğretim okullarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, bu ilçelerde görevli hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.'

Tuncel'de Bugün Okullar Tatil mi?

Tuncel'de Bugün Okullar Tatil mi?

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda 'Bugün çocuklarımız kar tatilinin tadını çıkarabilir. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri dışında, Tunceli merkezi ve diğer ilçelerdeki köy okulları ile taşımalı eğitim dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle kar tatili uygulanacaktır.' ifadelerini kullandı.

Konya'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil?

Konya'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil?

Konya'nın Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim, Derbent ilçelerindeki okullarda, ayrıca Cihanbeyli, Halkapınar, Karapınar, Bozkır, Emirgazi, Ereğli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim ve Derbent ilçelerinde okullar bugün tatil edildi.

Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için dersler iptal edilirken, diğer öğrenciler eğitimlerine devam edecek.

Emirgazi ilçesinde ise Demirci ve Işıklar mahallelerindeki öğrenciler ve merkez okullarındaki taşımalı öğrenciler için bugün tatil ilan edildi. Merkezdeki diğer okullarda eğitim sürüyor.

Karapınar, Halkapınar, Ereğli ve Bozkır ilçelerinde ise tüm taşımalı eğitim öğrencileri ile kırsal mahallelerdeki okullardaki öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.

Rize'de Okullar Tatil mi?

Rize'de Okullar Tatil mi?

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.

İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler için bir gün süreyle tatil ilan edildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

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Bingöl'de Okullar Tatil mi?

Bingöl'de Okullar Tatil mi?

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu duyuruldu.

Bu ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda tedbir amaçlı 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Elazığ'da Okullar Tatil mi?

Elazığ'da Okullar Tatil mi?

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi.

İlçe genelinde kar yağışının devam ettiği belirtilirken, Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Adana'da Okullar Tatil mi?

Adana'da Okullar Tatil mi?

Adana'nın  Feke, Pozantı, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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