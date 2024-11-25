Bugün Okullar Tatil mi? Düzce, Adana, Kayseri, Nevşehir: 25 Kasım 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi
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Bugün Okullar Tatil mi? Düzce, Adana, Kayseri, Nevşehir: 25 Kasım 2024 Pazartesi Kar Tatili Olan İller Listesi
Kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 25 Kasım Pazartesi günü hangi illerde okulların tatil olduğunu merak ediyor. Ülke genelindeki bazı illerde ve ilçelerde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler kar tatilinin hangi bölgelerde geçerli olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Bugün okullar tatil mi son dakika? 25 Kasım’da hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili kararları ve merak edilen detaylar…
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Bugün (25 Kasım 2024 Pazartesi) Okullar Tatil mi, Hangi İllerde Tatil?
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Ordu'da Okullar Tatil mi Son Dakika?
Giresun'da Okullar Tatil mi?
Çankırı'da Okullar Tatil mi?
Samsun'da Okullar Tatil mi?
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Karabük'te Okullar Tatil mi?
Erzurum'da Okullar Tatil mi?
Tuncel'de Bugün Okullar Tatil mi?
Konya'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil?
Rize'de Okullar Tatil mi?
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Bingöl'de Okullar Tatil mi?
Elazığ'da Okullar Tatil mi?
Adana'da Okullar Tatil mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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