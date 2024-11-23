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Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak, Saat Kaçta? Atama Sonuç Sorgulama Ekranı

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Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak, Saat Kaçta? Atama Sonuç Sorgulama Ekranı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 09:57

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sona gelindi. Öğretmen adayları arasında heyecanlı bekleyiş başladı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımlamış olduğu atama takviminde atama tercih sonuçlarının 23 Kasım'da açıklanacağını duyurdu. Atama bekleyen on binlerce öğretmen, atama sonuçlarını öğrenmek için ekran başında olacak.

Peki öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sona gelindi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sona gelindi.

MEB tarafından ataması gerçekleştirilecek olan on binlerce öğretmen için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Kasım'da sona eren tercihlerin ardından, sıra tercih sonuçlarının açıklanmasına geldi.

Sözleşmeli Öğretmen Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sözleşmeli Öğretmen Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bugün (23 Kasım) açıklanacak. 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları 23 Kasım itibariyle belli olacak. 

Atama sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı '20 bin Öğretmen Atama Töreni' ile birlikte açıklanacak.

Öğretmen Atama Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Öğretmen Atama Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenecek olan programın ardından belli olacak.

'20 bin Öğretmen Atama Töreni' 23 Kasım saat 18.00'de başlayacak. Atama sonuçlarının bu saatten itibaren açıklanması bekleniyor.

Atama Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Atama Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

Öğretmen adayları atama sonuçları e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. 

Ataması yapılan öğretmenlere ayrıca başvuruda belirttikleri telefon numarası üzerinden bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Öğretmenlik Atama Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

Öğretmenlik Atama Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

Öğretmen adayları e-devlet üzerinden atama sonuçlarına ulaşabilir.

e-devlet öğretmenlik atama sonuç sorgulama ekranı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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