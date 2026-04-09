Bugün İndirimde Neler Var? 9 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.04.2026 - 12:56 Son Güncelleme: 09.04.2026 - 13:15

Nisan ayının ortasına doğru ilerlerken indirimler zirve yapıyor! Bugün listemizde fiyatı 90 günün en dibini gören iPhone 16'dan, mutfağın olmazsa olmazı zeytinyağındaki '3 Al 2 Öde' şölenine; Penti'nin sütyen günlerindeki tek fiyat fırsatından Stanley'nin kapış kapış giden termosuna kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 09.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

90 günün en düşük fiyatı: Apple iPhone 16 (512 GB) Pembe!

Teknoloji dünyasının zirvesine en iyi fiyatla sahip olmanın tam zamanı! 512 GB'lık geniş hafızası ve pembe renginin zarafetiyle iPhone 16, son 3 ayın en düşük fiyatı olan 81.469,60 TL seviyesine indi. Bu büyük fırsatla telefonunuzu yenileyin!

Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe

Çok satanlarda 1. sırada: Stanley Quencher Termos Bardak!

Fenomenlerin ve seyahat tutkunlarının vazgeçilmezi Stanley, 1.18 litrelik dev hacmi ve ikonik pipetli tasarımıyla listenin başında. İçeceklerinizi saatlerce aynı ısıda tutan bu efsane model, şık tasarımı ve 1.582,00 TL’lik fiyatıyla favorilerde.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Tommy Hilfiger Şıklığında %40 Prime Fırsatı!

Gözlerinizi güneşten Tommy kalitesiyle koruyun! Hızlı satanlarda üst sıralarda yer alan bu ikonik erkek güneş gözlüğü, %40 dev indirimle 4.672 TL yerine sadece 2.802,00 TL. Tarzınıza lüks bir dokunuş katmak için Prime fırsatını yakalayın.

Tommy Hilfiger TH 1556/N/S Erkek Güneş Gözlüğü

Penti Sütyen Günleri Başladı: Hepsi Sadece 699 TL!

Penti’nin sevilen izbırakmaz balensiz ve dikişsiz modelleri başta olmak üzere birçok sütyen seçeneği, 1.124 TL yerine tek fiyat fırsatıyla sadece 699 TL. Gardırobunuzu yenilemek için bu günleri kaçırmayın!

Penti İz bırakmaz Balensiz Dikişsiz Görünmez Sütyen

Karaca’da "2. Ürüne %10 İndirim" Fırsatı!

Mutfakta bambu doğallığına yer açın! Karaca Stark 2'li bambu kesme tahtası seti, mutfaktaki hazırlık sürecinizi hem şık hem sağlıklı kılıyor. Üstelik Karaca ürünlerinde geçerli 2. ürüne %10 indirim fırsatıyla sepetinizi tamamlayın.

Karaca Stark 2'li Bambu Kesme Tahtası

Kepeğe kesin çözüm: Vichy Dercos Anti-Dandruff!

Normal ve yağlı saçlar için uzman formüllü 390 ml Vichy Dercos, tüm saç bakım ürünlerindeki Sepette %25 İndirim fırsatıyla sepetinizde. Saçlarınıza hak ettiği sağlığı geri kazandırın.

Vichy Dercos Anti Dandruff Normal ve Yağlı Saçlar İçin Şampuan

Kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik: PiranTech!

Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi, sepete özel 5.487,02 TL fiyatıyla mutfaktan banyoya kadar en büyük yardımcınız olacak. Hijyenik bir bahar temizliği için ideal.

PiranTech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinası

Wefood ile Organik Bakım: %40'a Varan İndirim!

Hindistan cevizi yağının mucizesine güvenin! Soğuk sıkım organik Hindistan cevizi yağı (150 ml), Wefood ürünlerindeki %40'a varan dev indirimle listemizde. Hem mutfakta hem de cilt/saç bakımında çok amaçlı kullanım için kaçmaz.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı (Soğuk Sıkım)

Fropie ile Protein Deposu: Karışık Bar Kutusu!

Hem tatlı krizini yönetmek hem de enerji depolamak isteyenler buraya! 12 adetlik karışık protein bar kutusu, tam %40 indirimle 922 TL yerine 553 TL. Ara öğünleriniz için en lezzetli ve sağlıklı çözüm.

Fropie Karışık Protein Bar Kutusu (12 Adet)

Zeytinyağında dev kampanya: 5 Lt Paketlerde 3 Al 2 Öde!

Mutfakların altın değerindeki stoğu için en doğru zaman! Domat filtresiz erken hasat soğuk sıkım zeytinyağında (5 Lt) ve seçili ürünlerde geçerli 3 Al 2 Öde fırsatı devam ediyor. Hem sağlıklı hem de aşırı ekonomik bir mutfak alışverişi için sepetleri doldurun.

Domat Filtresiz Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı (5 Lt)

Piyasayı sallayan indirim: Nuxe Body Revitalizing Scrub!

Haftanın en büyük kişisel bakım indirimi geldi! Nuxe'ün canlandırıcı tanecikli peelingi, 780 TL yerine tam %64 indirimle sadece 279 TL. Üstelik bu fiyatla şu an tüm piyasadaki en ucuz seçenek! Bahara taze bir ciltle girmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Nuxe Body Reve De The Revitalizing Granular Scrub 150 ml

"granola15" koduyla çıtır çıtır fırsat: Gigi's Açai Granola!

Sağlıklı kahvaltıların adresi Gigi's! Açai ve orman meyveli 4 adetlik granola paketi, mevcut indirime ek olarak 'granola15' koduyla %15 daha uygun ve yanında Crunchies hediyesiyle geliyor. Hem formunuzu koruyun hem de lezzetin tadını çıkarın!

1.280 TL yerine 960 TL

Gigi's Açai Orman Meyveli Granola (4 Adet)

