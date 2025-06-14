Bu Test Köpeğinin Karakterini Ortaya Çıkarıyor!
Biliyoruz ki, köpeğin en yakın dostun, sırdaşın, ev arkadaşın... Peki, köpeğinin karakterini hiç analiz ettin mi? Patili dostun tam bir oyun delisi mi, yoksa kendi halinde biri mi? Bu testte onun karakterini ortaya çıkaracağız! Hadi hemen teste başla, köpeğinin iç dünyasını birlikte keşfedelim! 👇
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1. İlk olarak köpeğinin en sevdiği aktiviteyi soralım. 👇
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2. Kapı çaldığında köpeğinin tepkisi ne olur?
3. Peki, köpeğin ne kadar iştahlı?
4. Söyle bakalım, köpeğin hangi evi daha çok sever?
5. Köpeğin yolda başka bir köpek gördüğünde ne yapar?
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6. Peki, köpeğinin en karakteristik özelliği ne?
7. Köpek sahibi olmakla ilgili en çok zorlandığın şey ne?
8. Son olarak, köpeğinin en çok hangi özelliğini seviyorsun?
Oyun canavarı!
Doğa aşığı!
Miskin ve sakin!
Zeki ve akıllı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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