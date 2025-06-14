Senin köpeğin evde vakit geçirmeyi seviyor. Rahatına düşkün, biraz miskin ve tembellik yapmayı çok seviyor. En mutlu olduğu anlar seninle koltukta sarılıp yatmak ya da oyuncaklarını kemirmek. O bir ev köpeği! Hareket etmekten çok, güvenli ve sıcak bir ortamda olmak onun için yeterli. Köpeğini harekete geçirmek istiyorsan, eğlenceli ev içi oyunlar deneyebilirsin. Ama en çok ihtiyacı olan şey, senin yanında olmak!