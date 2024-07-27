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Bu Şarkı Size Gelsin: 10 Soruda Sen ve Evcil Hayvanına Bir Şarkı Armağan Ediyoruz!

etiket Bu Şarkı Size Gelsin: 10 Soruda Sen ve Evcil Hayvanına Bir Şarkı Armağan Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 18:01

Evcil hayvanınla birlikte eğlenmeyi çok sevdiğini biliyoruz. Peki sizin bir şarkınız olsa bu hangisi olurdu? Testi çöz ve cevabı öğren! 👇

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1. Patili dostunla en sevdiğin aktivite nedir?

2. Tüylü dostunun en sevdiği yiyecek nedir?

3. Patili dostunun karakterini nasıl tanımlarsın?

4. Tüylü dostunla en çok hangi tür müziği dinlemeyi seversiniz?

5. Patili dostunla bir tatil planlasan, nereye gitmek isterdin?

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6. Tüylü dostunun favori oyuncağı nedir?

7. Patili dostunla birlikte geçirdiğin en unutulmaz anın nedir?

8. Tüylü dostun en çok hangi ortamda rahat eder?

9. Patili dostunla birlikte geçirdiğin bir günü nasıl özetlersin?

10. Son olarak, tüylü dostunun sana en çok benzeyen özelliği nedir?

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Pharrell Williams - Happy

Norah Jones - Come Away With Me

Imagine Dragons - On Top Of The World

Sia - Unstoppable

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