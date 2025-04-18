Bu İlişki Nereye Gidiyor: Sevgilinle Evlilik Yolunda mısınız?
Her ilişkide bir noktada akla düşen o soru: “Bu ilişki nereye gidiyor?” Bazıları bu soruyu şakayla geçiştirir, bazılarıysa ciddi ciddi geleceği konuşur. Peki siz bu yolda neredesiniz, evlilik hayaliniz ortak mı, yoksa biraz daha vakte mi ihtiyacınız var?
Cevabı duymaya hazırsan başlayalım! 👇
Öncelikle söyle bakalım! İlişkinizi nasıl tanımlarsın?
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O zaman kritik bir soru geliyor... Sevgilin ailenle tanıştı mı ya da bir tanışma planı var mı?
Biraz da ileriyi konuşalım... Gelecek planları yapıyor ya da gelecek hakkında konuşuyor musunuz?
Pekiiii genelde tartışmalarınızı nasıl çözüyorsunuz?
Bunu sormamız lazım... Sevgilinle ortak harcamalar yapıyor musunuz?
O halde şunu da öğrenelim! Çeyiz seti seçmek senin için…
Son olarak, arkadaş ortamınız ilişkiniz hakkınızda ne düşünüyor?
Hiç şüphe yok %100 hazırsınız!
Yavaş yavaş o moda girmişsiniz. Ufukta evlilik görünüyor!
Birbiriniz için yaratılmışsınız ama size biraz zaman gerek...
Evlilik yolunda ilerlerken, o yolun en keyifli duraklarından biri de çeyiz alışverişi!
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