Bu Davranışları Yapıyorsa Yakında Evlenme Teklifi Gelecek Demektir!

Sevgilin son zamanlarda sana karşı biraz farklı mı davranıyor? Normalde önemsemediği bazı ayrıntılara dikkat etmeye, gelecekle ilgili daha ciddi konuşmaya veya sen fark etmeden bir şeyler planlamaya mı başladı? Belki de bütün bunların arkasında sandığından daha büyük bir hazırlık vardır!

Çünkü evlilik teklifi öncesinde bazı insanlar farkında olmadan küçük ipuçları vermeye başlayabilir. Gelecek planlarını daha sık konuşmak, senin yüzük zevkini anlamaya çalışmak, ailene karşı daha ilgili davranmak, maddi konuları daha fazla önemsemek veya aniden gizemli planlar yapmaya başlamak bunlardan yalnızca bazıları...

Şimdi sevgilinin son dönemde yaptığı davranışları düşün ve aşağıdaki 20 maddeden kaç tanesinin ona uyduğunu işaretle. Bakalım ilişkiniz “geleceği birlikte planlıyoruz” aşamasında mı, yoksa gerçekten evlilik teklifinin eşiğinde misiniz?