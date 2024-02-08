Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Geri Adım Attı: 8 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 2,92 ile Girişim Elektik (GESAN), yüzde 2,35 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve yüzde 2,33 ile Vestel (VESTL) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.