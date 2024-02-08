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Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Geri Adım Attı: 8 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Geri Adım Attı: 8 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 18:45

Piyasalarda bugün Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda yeni başkan izlendi. Borsa İstanbul, günü beklentilere paralel rekorla kapattı. Dolar yerinde sayarken, altında ABD verileriyle geriledi. 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, beklentilere paralel rekorla tamamlarken, yüzde 1,21 oranında 106,78 puan artışla 8949,79 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek 8.990,37 puanın görülmesi ile seans içi zirve de yenilenmiş oldu.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, beklentilere paralel rekorla tamamlarken, yüzde 1,21 oranında 106,78 puan artışla 8949,79 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek 8.990,37 puanın görülmesi ile seans içi zirve de yenilenmiş oldu.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 120,9 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,20, sanayi (XUSIN) endeksi de yüzde 1,67 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,12 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Ülker (ULKER), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Borusan Boru (BRSAN) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Ülker (ULKER), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Borusan Boru (BRSAN) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 2,92 ile Girişim Elektik (GESAN), yüzde 2,35 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve yüzde 2,33 ile Vestel (VESTL) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

Ons altın, gün sonunda hızlanarak 2.029 dolardan, gram altın ise 1.997 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda hızlanarak 2.029 dolardan, gram altın ise 1.997 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 22,41 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.057 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 81,03 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,60 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,99 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,60 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,99 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,68 olurken, Euro/dolar da 1,075 seviyesinden karşılık buldu.

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