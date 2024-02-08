Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Geri Adım Attı: 8 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Geri Adım Attı: 8 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Piyasalarda bugün Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda yeni başkan izlendi. Borsa İstanbul, günü beklentilere paralel rekorla kapattı. Dolar yerinde sayarken, altında ABD verileriyle geriledi. 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, beklentilere paralel rekorla tamamlarken, yüzde 1,21 oranında 106,78 puan artışla 8949,79 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek 8.990,37 puanın görülmesi ile seans içi zirve de yenilenmiş oldu.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Ülker (ULKER), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Borusan Boru (BRSAN) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda hızlanarak 2.029 dolardan, gram altın ise 1.997 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,60 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,99 seviyesinden karşılık buldu.
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