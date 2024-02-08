Bloomberg'den Hafize Gaye Erkan Analizi Görevden Alınmaya Giden Yol: "Aylardır Süren Çöküş"
Bloomberg'den Hafize Gaye Erkan Analizi Görevden Alınmaya Giden Yol: "Aylardır Süren Çöküş"
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
ABD'li ekonomi ajansı Bloomberg'den Beril Akman ve Kerim Karakaya imzalı bir analiz yayımlandı. 'Merkez Bankası'nda Aylardır Süren Çöküş' başlıklı analizde Hafize Gaye Erkan'ın istifasına giden süreç anlatıldı.
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Hafize Gaye Erkan'ın ayrılması ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasına giden yolda yaşananları Bloomberg yazdı.
Merkez Bankası'nda uzun süredir tek kişilik bir sahne kurulduğu belirtilirken, Hafize Gaye Erkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveninin sonuna kadar sarsılmadığı değerlendirildi.
Erkan'ın ABD'deki bağlantılarıyla öne çıkarak övgü kazandığı değerlendirmesi yapılırken, eğitimindeki Princeton Üniversitesi'nden finans mühendisliği ve uygulamalı matematik doktorasına, ABD'de 20 yılı aşkın tecrübesine dikkat çekiliyor.
Yatırımcıların güveni güçlendi ancak hükümet içinde gerilim artmaya başladı.
Aralık ayında Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği ilk röportaj, güvercin görünürken, bazıları bu yorumu, Erdoğan'a daha sempatik görünmek istediğine ve zamanından önce bir gevşeme döngüsü başlatabileceğine inanılacağına yol açtığını söyledi.
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Hükümetin içinde kiralara yönelik yorumu, "aşırı politik" ve yansıtılmak istenen teknokrat imajla çelişkili bulanlar olduğu belirtildi.
10 gün daha ABD'de kalan Erkan'ın yokluğunda ailesiyle ilgili iddialar patlak verdi.
Kaynaklar, iddialar ve Erkan'ın ABD'deki seyahatinin uzun sürmesinin para politikası açısından önemli olduğu ortaya çıkan tartışmaları sekteye uğrattığını söyledi.
Bakan Şimşek'in durumu Erdoğan'a anlatmasıyla görevden almasını istediği belirtilirken, ilk olarak yerel seçimler sonrasında kalması istenen görevden alma daha erken geldi.
Analizi sosyal medyada da uzmanlar yorumladı.
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