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Bloomberg'den Hafize Gaye Erkan Analizi Görevden Alınmaya Giden Yol: "Aylardır Süren Çöküş"

Bloomberg'den Hafize Gaye Erkan Analizi Görevden Alınmaya Giden Yol: "Aylardır Süren Çöküş"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 18:33

ABD'li ekonomi ajansı Bloomberg'den Beril Akman ve Kerim Karakaya imzalı bir analiz yayımlandı. 'Merkez Bankası'nda Aylardır Süren Çöküş' başlıklı analizde Hafize Gaye Erkan'ın istifasına giden süreç anlatıldı.

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
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Hafize Gaye Erkan'ın ayrılması ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasına giden yolda yaşananları Bloomberg yazdı.

Hafize Gaye Erkan'ın ayrılması ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasına giden yolda yaşananları Bloomberg yazdı.

'Erkan'ın şok ayrılışı, Bakan Şimşek'le yaşanan anlaşmazlığın ardından geldi' denilen analizde, konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Hafize Gaye Erkan tarafından resmi konuşma isteklerinin geri çevrildiği belirtildi. İsmini vermek istemeyen kaynakların açıklamalarına yer verildi.

Merkez Bankası'nda uzun süredir tek kişilik bir sahne kurulduğu belirtilirken, Hafize Gaye Erkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveninin sonuna kadar sarsılmadığı değerlendirildi.

Merkez Bankası'nda uzun süredir tek kişilik bir sahne kurulduğu belirtilirken, Hafize Gaye Erkan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveninin sonuna kadar sarsılmadığı değerlendirildi.

Ancak Erkan için sorun olan kısmın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere önemli ekonomi kurmaylarının güvenini kaybetmesi olduğu değerlendirildi. 

Erkan'ın 8 aylık görev süresinin sonunda personelle çatışmalarının doruk noktasına ulaştığı iddia edilirken, bu durum 'güç oyunu' olarak nitelendirildi.

Erkan'ın ABD'deki bağlantılarıyla öne çıkarak övgü kazandığı değerlendirmesi yapılırken, eğitimindeki Princeton Üniversitesi'nden finans mühendisliği ve uygulamalı matematik doktorasına, ABD'de 20 yılı aşkın tecrübesine dikkat çekiliyor.

Erkan'ın ABD'deki bağlantılarıyla öne çıkarak övgü kazandığı değerlendirmesi yapılırken, eğitimindeki Princeton Üniversitesi'nden finans mühendisliği ve uygulamalı matematik doktorasına, ABD'de 20 yılı aşkın tecrübesine dikkat çekiliyor.

Erkan'ın First Republic Bank'ta yaklaşık 6 ay eşbaşkan olarak görev alması, ardından birkaç ay New York merkezli ticari gayrimenkul kredi kuruluşu Greystone'da icra kurulu başkanı olarak görev yapması da CV'sine eklenirken, göreve geldikten 2 hafta sonra 'Türkiye'nin en uzun parasal sıkılaştırma döngülerinden birine girişti.'

Enflasyon yükselirken, düşük faiz politikasından da vazgeçildi. 'Döviz piyasasına gizli müdahaleler devam ederken bile, brüt döviz rezervleri göreve gelmesinden bu yana %50'den fazla arttı' denilirken, Erkan'ın görevde olduğu dönemde yabancı yatırımcılar net 5,3 milyar dolarlık devlet tahvili ve Türk hisse senedi satın aldı.

Yatırımcıların güveni güçlendi ancak hükümet içinde gerilim artmaya başladı.

Yatırımcıların güveni güçlendi ancak hükümet içinde gerilim artmaya başladı.

Kaynaklar, görevde geçirdiği birkaç ayın ardından Erkan'ın, daha önce bakanlar veya hükümet için çalışmış olanlardan seçtiği siyasi bir danışman ekibi oluşturmaya başladığını söyledi.

Aralık ayında Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği ilk röportaj, güvercin görünürken, bazıları bu yorumu, Erdoğan'a daha sempatik görünmek istediğine ve zamanından önce bir gevşeme döngüsü başlatabileceğine inanılacağına yol açtığını söyledi.

Aralık ayında Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği ilk röportaj, güvercin görünürken, bazıları bu yorumu, Erdoğan'a daha sempatik görünmek istediğine ve zamanından önce bir gevşeme döngüsü başlatabileceğine inanılacağına yol açtığını söyledi.

Bir kesim de röportajda Erkan'ın İstanbul'da kiralar için söylediklerine takıldı. 'Finanstan milyonlar kazanan birinin şikayetlerine inanmayanlar' için bu sözler sosyal medyada viral oldu.

Bloomberg Erkan'ın, yasal kayıtlara göre, ayrıldıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra iflas eden First Republic Bank'tan 23 milyon dolardan fazla para kazandığını söyledi.

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Hükümetin içinde kiralara yönelik yorumu, "aşırı politik" ve yansıtılmak istenen teknokrat imajla çelişkili bulanlar olduğu belirtildi.

Hükümetin içinde kiralara yönelik yorumu, "aşırı politik" ve yansıtılmak istenen teknokrat imajla çelişkili bulanlar olduğu belirtildi.

Para Politikası Kurulu içindeki gerginliklerin Erkan'ın yatırımcı toplantıları için New York'a gitmesiyle doruğa çıktığı iddia edilirken, yardımcılarını ABD'ye götürmek istemediği ve gidenlerin de Fatih Karahan ve Cevdet Akçay olduğu belirtildi. 'Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yardımcısı Hatice Karahan ise yoktu.'

JPMorgan Chase & Co.'nun genel merkezindeki Yatırımcı Günü 'karışık mesajlar' verildiği iddia edilirken, 'Erkan'ın 3 hafta sonra ayrılışına zemin hazırladı' denildi.

10 gün daha ABD'de kalan Erkan'ın yokluğunda ailesiyle ilgili iddialar patlak verdi.

10 gün daha ABD'de kalan Erkan'ın yokluğunda ailesiyle ilgili iddialar patlak verdi.

Kaynakların, Erkan'ın babasının sürekli bankada bulunduğunu ve kurumda resmi bir görevi olmamasına rağmen banka işlerine, özellikle de personel kararlarına karıştığını söylediği belirtilirken, Erkan'ın babasının İstanbul Sanayi Odası'nda bir toplantı da dahil olmak üzere iş etkinliklerine sık sık katıldığı da görüldü. 

İddiaların ortaya çıkmasından sonra, Erkan yalanladı ve yasal yollara başvuracağını söyledi.

Kaynaklar, iddialar ve Erkan'ın ABD'deki seyahatinin uzun sürmesinin para politikası açısından önemli olduğu ortaya çıkan tartışmaları sekteye uğrattığını söyledi.

Kaynaklar, iddialar ve Erkan'ın ABD'deki seyahatinin uzun sürmesinin para politikası açısından önemli olduğu ortaya çıkan tartışmaları sekteye uğrattığını söyledi.

Normalde faiz oranlarının tartışılması gereken dönemde PPK üyeleri ve Erkan, son olaylara ilişkin tartışma yaşadığı ve bunlara Şimşek'in de arabuluculuk amacıyla katıldığı belirtildi.

Bakan Şimşek'in durumu Erdoğan'a anlatmasıyla görevden almasını istediği belirtilirken, ilk olarak yerel seçimler sonrasında kalması istenen görevden alma daha erken geldi.

Bakan Şimşek'in durumu Erdoğan'a anlatmasıyla görevden almasını istediği belirtilirken, ilk olarak yerel seçimler sonrasında kalması istenen görevden alma daha erken geldi.

Analizi sosyal medyada da uzmanlar yorumladı.

Analizi sosyal medyada da uzmanlar yorumladı.
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