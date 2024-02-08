Bloomberg'den Hafize Gaye Erkan Analizi Görevden Alınmaya Giden Yol: "Aylardır Süren Çöküş"

Bir kesim de röportajda Erkan'ın İstanbul'da kiralar için söylediklerine takıldı. 'Finanstan milyonlar kazanan birinin şikayetlerine inanmayanlar' için bu sözler sosyal medyada viral oldu.

Bloomberg Erkan'ın, yasal kayıtlara göre, ayrıldıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra iflas eden First Republic Bank'tan 23 milyon dolardan fazla para kazandığını söyledi.