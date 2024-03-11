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Borsa Neden Düştü? Dolar, Euro ve Altın Rekor Yeniledi: 11 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Neden Düştü? Dolar, Euro ve Altın Rekor Yeniledi: 11 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 18:45

Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlarken, gün sonunda işler terse döndü. Kullanıcılar neden düştü diye birbirine sorarken, seçenekler boldu. Dolar, euro ve altın ise haftaya rekorla başladı. 11 Mart Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yükselişle başlarken, gün boyu da yükselişini sürdürdü. Ancak gün sonunda endeks eksiye geçerek günü, yüzde 0,26 oranında 23,50 puan düşüşle 8.907,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yükselişle başlarken, gün boyu da yükselişini sürdürdü. Ancak gün sonunda endeks eksiye geçerek günü, yüzde 0,26 oranında 23,50 puan düşüşle 8.907,65 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 106,7 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,41, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,72 oranında düşüşle, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,33 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Bursa Çimento (BUCIM), yüzde 5,06 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 4,45 ile Kordsa (KORDS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Bursa Çimento (BUCIM), yüzde 5,06 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 4,45 ile Kordsa (KORDS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 8,27 ile Bera Holding (BERA), yüzde 5,19 ile Turkcell (TCELL) ve yüzde 5,14 ile Enerjisa (ENJSA) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO, Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Koç Holding (KCHOL) oldu.

Bu iki haber gün sonundaki düşüşe yönelik tahminlerin merkezinde yer aldı.

Bu kısım daha magazinel olsa da denenmişti.

Ons altın, gün sonunda 2.185 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.248 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.185 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.248 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 25,69 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.424 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,31 dolar seviyesinden işlem gördü.

Euro 35,35 ve dolar da 32,17 ile yeni zirvelerini gördü.

Euro 35,35 ve dolar da 32,17 ile yeni zirvelerini gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32 TL'den işlem görürken, Euro/TL 34,99 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 33,10 olurken, Euro/dolar da 1,091 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 102,54 seviyesinde işlem gördü.

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