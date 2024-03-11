Borsa Neden Düştü? Dolar, Euro ve Altın Rekor Yeniledi: 11 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Neden Düştü? Dolar, Euro ve Altın Rekor Yeniledi: 11 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlarken, gün sonunda işler terse döndü. Kullanıcılar neden düştü diye birbirine sorarken, seçenekler boldu. Dolar, euro ve altın ise haftaya rekorla başladı. 11 Mart Pazartesi Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi güne yükselişle başlarken, gün boyu da yükselişini sürdürdü. Ancak gün sonunda endeks eksiye geçerek günü, yüzde 0,26 oranında 23,50 puan düşüşle 8.907,65 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Bursa Çimento (BUCIM), yüzde 5,06 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 4,45 ile Kordsa (KORDS) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.185 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.248 TL'den işlem gördü.
Euro 35,35 ve dolar da 32,17 ile yeni zirvelerini gördü.
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