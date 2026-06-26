Boğaların Kırmızı Pelerine Saldırmalarının Nedeni Rengi Değilmiş

Boğalar, insanlar gibi geniş bir renk skalasını ayırt edemez. Renk algıları daha sınırlıdır ve kırmızı rengi bizim gördüğümüz şekilde seçemezler. Bu nedenle kırmızı bir pelerin, boğa için özel olarak öfke uyandıran bir renk değildir.

Bu yüzden “boğa kırmızıyı görünce sinirlenir” düşüncesi bilimsel olarak doğru kabul edilmez. Boğa, kırmızı pelerine saldırıyorsa bunu renginden dolayı değil, pelerinin önünde hızlıca hareket etmesi ve dikkatini çekmesi nedeniyle yapar.