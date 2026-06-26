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Boğaların Kırmızı Pelerine Saldırmalarının Nedeni Rengi Değilmiş

Boğaların Kırmızı Pelerine Saldırmalarının Nedeni Rengi Değilmiş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 21:37
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Boğaların kırmızı renge sinirlendiği, yıllardır en yaygın hayvan mitlerinden biri olarak anlatılıyor. Ancak bilimsel açıklama çok daha farklı. Boğalar kırmızıyı insanlar gibi algılamıyor; onları harekete geçiren şey pelerinin rengi değil, ani ve dikkat çekici hareketi.

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Boğalar kırmızıyı insanlar gibi görmez

Boğalar kırmızıyı insanlar gibi görmez

Boğalar, insanlar gibi geniş bir renk skalasını ayırt edemez. Renk algıları daha sınırlıdır ve kırmızı rengi bizim gördüğümüz şekilde seçemezler. Bu nedenle kırmızı bir pelerin, boğa için özel olarak öfke uyandıran bir renk değildir.

Bu yüzden “boğa kırmızıyı görünce sinirlenir” düşüncesi bilimsel olarak doğru kabul edilmez. Boğa, kırmızı pelerine saldırıyorsa bunu renginden dolayı değil, pelerinin önünde hızlıca hareket etmesi ve dikkatini çekmesi nedeniyle yapar.

Saldırıyı renk değil hareket tetikler

Saldırıyı renk değil hareket tetikler

Boğa güreşlerinde matadorun pelerini sürekli sallaması, hayvanın yönelimini ve tepkisini belirleyen asıl unsurdur. Pelerin kırmızı değil de beyaz, mavi ya da sarı olsa da boğa benzer şekilde harekete tepki verebilir. Yani burada önemli olan renk değil, hareketin kendisidir.

MythBusters’ın yaptığı deneyde de boğaların farklı renklerdeki sabit hedeflere kırmızıya özel bir tepki vermediği görülmüştü. Buna karşılık hareket eden kişiler boğanın dikkatini daha fazla çekmişti. Bu da yaygın inanışın aksine boğaların renkten çok hareketi hedef aldığını gösteriyor.

Kırmızı pelerin geleneğin parçası

Kırmızı pelerin geleneğin parçası

Peki boğalar kırmızıya özel tepki vermiyorsa matadorlar neden kırmızı pelerin kullanıyor? Bunun nedeni daha çok gelenek ve gösterinin görsel kimliğiyle ilgili. Boğa güreşinin son bölümünde kullanılan kırmızı muleta, zamanla bu gösterinin en tanınan sembollerinden biri haline geldi.

Kırmızı rengin tercih edilmesinin pratik bir nedeni de var. Bu renk, arenada oluşan kan ve lekelerin seyirciye daha az dikkat çekici görünmesini sağlayabiliyor. Kısacası kırmızı pelerin boğa için değil, daha çok insanlar için seçilmiş bir detay. Boğayı asıl kızdıran şey ise o pelerinin gözünün önünde sürekli hareket etmesi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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