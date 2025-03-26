onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Bodrum Bayram Otelleri! Bodrum’da Tatil Bir Başkadır Diyenler İçin Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi

Bodrum Bayram Otelleri! Bodrum’da Tatil Bir Başkadır Diyenler İçin Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi

Bodrum
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 13:30

Tatil eşittir Bodrum diyenler burada mı? MFÖ'nün şarkısında dediği gibi 'biraz deniz, biraz uyku' isteyenler için Bodrum harika bir rota olarak karşımıza çıkıyor. Havaların ısınmaya başladığı, bayramın ve tatillerin yaklaştığı bugünlerde Muğla'nın eşsiz güzelliğini sunan Bodrum, rakipleri arasından sıyrılmayı başarıyor. Siz de tatilinizi unutulmaz anlarla geçirmek istiyor ve 'Bodrum'da nerede kalınır?' diye araştıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bodrum'un en gözde otellerini sizin için derledik.

Peki, Bodrum Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Bodrum'da konaklama ücretleri ne kadar? 

İşte, bayramı Bodrum'da geçirmek isteyenler için otel fiyatları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçkin Konaklar Hotel

Seçkin Konaklar Hotel

Konsept, konum ve hizmet bakımından Bodrum’da güzel bir tatil isteyenlerin tercihi Seçkin Konaklar Hotel’i deneyimlemek istiyorsanız ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız tıklayın

Adres: Eskiçeşme, Neyzen Tevfik Cd. No:186, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @seckinkonaklar

Ziyaretçi Yorumu: “Tüm personel süper cana yakındı ve harika bir konaklama geçirdiğimizden emin olmak için yukarıda ve öteye gitti. Restoran ve barlardan çok uzak olmasa da çok sessizdi. Yüzme havuzu çok temiz ve bakımlıydı. Odalar iyi bir boyuttaydı ve günlük temizlik ile banyo da öyleydi. Özellikle yardımsever ve misafirperver personel nedeniyle kalışımızdan gerçekten keyif aldık. Bu oteli şiddetle tavsiye ediyoruz ve kesinlikle burada tekrar kalacağız.”

Pasha Motel

Pasha Motel

Zeki Müren’in müzesinin hemen yanında olan Pasha Motel plaja 3 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Kumbahçe, Zeki Müren Cd. No:5, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 02523160170

Instagram: @pashamotel48

Ziyaretçi Yorumu: “Muhteşem mekan! Plajlara ve en partili caddelere yakın ideal bir konum. Çok misafirperver ev sahipleri, muhteşem manzara eşliğinde lezzetli Türk kahvaltısı😍 Güzel odalar, bembeyaz çarşaflar, konforlu şilteler. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim! Harikasın!!!🌸”

Eden Hotel Bodrum

Eden Hotel Bodrum

Merkezi konumda yer alan Eden Hotel geniş odaları, ferah alanları ile oldukça beğeniliyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Umurça, Dr. Mümtaz Ataman Cd. No:38, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @bodrumedenhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Konum olarak mükemmel gezeceğimiz yerlere yürüme mesafesiydi.Pozitif enerjisi olan bir otel sadece kahvaltıyı bir tık zenginleştirebilirler…”

Hotel Casablanca

Hotel Casablanca

Deniz manzarasına doyum olmayan işletme sadece manzara değil yemekler, temizlik ve ilgili personeliyle de beğeniliyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Gümbet, Şakir Esendemir Sk. No:26, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @casablancagumlet

Ziyaretçi Yorumu: “Manzarası Muhteşem, yemekleri lezzetli, oda temiz, personel güler yüzlü ve yardım sever. Herseye icin teşekkür ederim 🙏🥰.”

Zümrüt Butik Otel

Zümrüt Butik Otel

Bazı mekanlar vardır ki görür görmez içiniz açılır, Zümrüt Otel de bunlardan birisi. Her konuda beğenilen bu otel hakkında daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Tepecik, Neyzen Tevfik Cd. No:106 Merkez, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @zumrutbodrum

Ziyaretçi Yorumu: “Konum olarak muhteşem bir yerde. Ahmet Bey ve tatlı kedisi Hüseyin bize çok güzel ev sahipliği yaptı :) Fiyatı oldukça uygun. Temiz ve kendimizi evimizde hissettirdiği için Ahmet Bey e tekrar çok teşekkürler.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Albatros Otel

Albatros Otel

Samimi işletme sahipleri, huzurlu bir mekan, lezzetli kahvaltı… Bunların hepsini ve daha fazlasını siz de deneyimlemek istiyor, daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak istiyorsanız tıklayın

Adres: Tepecik, Menekşe Sk., 48440 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @albatrosotelbodrum

Ziyaretçi Yorumu: “İşletmecileri, çalışanları gercekten saygıdeğer ve yardim sever insanlar her konuda yardımlarını ve sohbetlerini esirgemediler. Konum itibari ile ana merkez tarafının curcunasından kaçmak isteyen icin ideal. Bence konum olarak çok çok ideal bir lokasyonda. Güzel de bir f/p oteli.”

Mia Butik Otel

Mia Butik Otel

Terasında Bodrum Kalesine karşı kahvaltı yapmanın farkını yaşayacağınız bu işletme her konuda belki de daha fazla bir fiyat performans mekanı. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Çarşı, S. Y. Cansevdi Sk., 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @miabutikotel

Ziyaretçi Yorumu: “Tartışmasız olarak Bodrum’un en iyi işletmecisine sahip otel dersem hiç abartmamış olurum.Emrah abi çok samimi, çok güler yüzlü, çok yardımsever biri.İşletmeciden çok abi kardeş olduk.Terasında geçirdiğimiz vakitler paha biçilemezdi benim için.Kesinlikle tavsiye ederim.”

Bodrum Karayel Apart Otel

Bodrum Karayel Apart Otel

Bodrum çarşısı içinde, her yere yürüme mesafesinde bulunan işletme sıcak ve samimi olmasıyla da yıllardır müdavimi olan yerlerden birisi. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor. 

Adres: Atatürk Caddesi, Dr. Ekrem Uslu Çk. No:11, 48400

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02523162121

Instagram: @bodrumkaryelapart

Ziyaretçi Yorumu: “Hem temizlik hem konumu açısından mükemmel bir otel, ayrıca çalışanlar çok ilgili hepsine ayrı ayrı tşk ederim.Yıldız hanımı söylemeden geçemeyeceğim mükemmel bi bayan her konuda rahat ettirdiler.Kendi eviniz gibi tamamen sıcak bı ortam .herşey çok güzeldi sayenizde tşkler güzel insanlar 🙏”

Kılavuz Otel

Kılavuz Otel

Ailenizle güzel bir tatil deneyimlemek isteyenlerin tercihi Kılavuz Otel temizlik, ilgi ve misafirlerine karşı tavırlarıyla gönüllerde yer edinmiş. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Çarşı, Atatürk Cd. No:33, 48470 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02523163892

Instagram: @kilavuzotel

Ziyaretçi Yorumu: “Bodrumun merkezinde tertemiz bir aile işletmesi, üç çocukla sıkıntısız bir şekilde konaklama imkanı bulabildiğim temiz nezih bir işletme. Tekrar görüşeceğiz.”

The Poyz Otel Bodrum

The Poyz Otel Bodrum

İster kış ister yaz sezonu olsun gelen bütün misafirlerini aynı titizlikle ve ilgiyle karşılayan The Poyz gelen bütün misafirlerinden tam puan alıyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Gümbet, Şakir Esendemir Sk. No:40, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @thepoyzotel

Ziyaretçi Yorumu: “Odalar yeni ve temizlik çok iyi. Kullanılan malzemeler kaliteli. Klimalar yeni. Genel olarak gayet konforlu. Çalışanlar ve işletme sahipleri güvenilir.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gümbet Anıl Beach

Gümbet Anıl Beach

Konum, yemekler ve denize yakınlığı ile tam bir fiyat performans oteli olan Gümbet Anıl Beach keyifli tatil isteyenlerin adresi haline gelmiş. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor. 

Adres: Gümbet Mh Yarbay Sabri Ergüden Sokak, Zengin Hüseyin Sk., 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02523193900

Instagram: @gumbetanilbeach

Ziyaretçi Yorumu: “Otelde 2. Günümüz, biraz tedirgin gelmiştik fakat çalışanlar, yemek, temizlik, hijyen, hizmet  her şey mükemmel… Bizim beklentimizi fazlasıyla karşıladı . Kendine ait plajı var, odalar büyük, her gün temizlik yapılıyor, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir işletme… 6 gece burdayız, Bodrum da artık tek adresimiz Anıl beach, çok teşekkürler.”

Hakan Otel

Hakan Otel

Otel, özellikle kahvaltısı, işletme sahiplerinin güler yüzü ve tatlı diliyle ön plana çıkıyor. Bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak istiyorsanız tıklayın

Adres: Bitez, Mersinli Cd. No:18, 48470 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın.

Instagram: @hakanotel

Ziyaretçi Yorumu: “Tesadüfen denk geldiğim Hakan otel iyikim oldu. Kendimi evimde gibi hissettiğim, sıcacık aile ortamı. Temiz ve şirin bir oda. Denize 4 dk mesafe. Sevgili Gül hanım, Koray bey ve ilgi alakası mükemmel olan Hakan bey her şey için tekrardan teşekkürler. Biteze yolum düştüğünde, konaklayacağım tek adres.”

White and Blue Bodrum Hotel

White and Blue Bodrum Hotel

Adı gibi her yerin mavi ve beyaz olması içeri girer girmez içinizin açılmasını sağlayacak, işletme sahiplerinin ilgi ve alakası takdire şayan. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Çarşı, Carsi mahallesi Sanat Okulu caddesi 1017 Sokak No 10, 48400 Bodrum/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02523162652

Instagram: @whiteandbluebodrum

Ziyaretçi Yorumu: “Otelin konumu çok güzel. Çarşıda, denize yakın. Otel sahibi Aysun Hanım çok misafirperver ve çok nazik biri. Tekrar geleceğim bir otel, tavsiye ederim.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın