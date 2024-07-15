Bize Rutinlerinizden Bahset, Köpeğinin Bakımında Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!

Patili dostuna biraz daha vakit ayırmak hem senin hem de onun için çok iyi olacak. Düzenli olarak onu tararsan bu tüylerine de çok iyi gelecektir. Aynı zamanda ona vakit ayırdığını hissedecek ve mutlu olacaktır. Patili dostunun bakımını yaparken Pet Love ürünlerini kullanmak ise bu mutluluğu iki katına çıkaracak!