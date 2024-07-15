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Bize Rutinlerinizden Bahset, Köpeğinin Bakımında Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Rutinlerinizden Bahset, Köpeğinin Bakımında Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 18:01

Sen bize köpeğini ve rutininizi anlatın, biz de bakımında neyin eksik olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Sabah kalkar kalkmaz ilk işin ne?

2. Patili dostunu ne kadar sürede bir yıkıyorsun?

3. Peki günde kaç kez yürüyüşe çıkıyorsunuz?

4. Birlikte yapmayı en sevdiğiniz aktivite hangisi?

5. Patili dostunu ne kadar sıklıkla tarıyor ve mesaj yapıyorsun?

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6. Evde genellikle patili dostunla kim oyun oynuyor?

7. Patili dostunun tırnaklarını sen mi kesiyorsun?

8. Ona ne kadar sıklıkta ödül maması veriyorsun?

Kesinlikle sağlıklı beslenme!

Aslında sen patili dostuna çok iyi bakıyorsun ama bazen yeme alışkanlıkları değişebiliyor. Kilosuna ve cinsine göre sağlıklı bir beslenem rutini oluşturması önemli. Belirli zamanlarda belirli oranda yemek vererek daha sağlıklı beslenmesini sağlayabilirsin. Uzun zamanda ona da iyi geleceğine eminiz!

Kesinlikle düzenli egzersiz!

Patili dostunun biraz daha fazla egzersiz yapması gerekiyor. Günlük yürüyüş rutininin yanı sıra ona egzersiz yaptırabilecek oyunları da rutine eklemek iyi olabilir. Bu sayede hem onunla daha fazla vakit geçirebilir hem de onun da daha fazla hareket ederek sağlığına yardımcı olabilirsin!

Kesinlikle daha fazla ilgi ve taranma!

Patili dostuna biraz daha vakit ayırmak hem senin hem de onun için çok iyi olacak. Düzenli olarak onu tararsan bu tüylerine de çok iyi gelecektir. Aynı zamanda ona vakit ayırdığını hissedecek ve mutlu olacaktır. Patili dostunun bakımını yaparken Pet Love ürünlerini kullanmak ise bu mutluluğu iki katına çıkaracak!

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