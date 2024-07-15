Bize Rutinlerinizden Bahset, Köpeğinin Bakımında Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!
Bize Rutinlerinizden Bahset, Köpeğinin Bakımında Neyin Eksik Olduğunu Söyleyelim!
Sen bize köpeğini ve rutininizi anlatın, biz de bakımında neyin eksik olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Sabah kalkar kalkmaz ilk işin ne?
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2. Patili dostunu ne kadar sürede bir yıkıyorsun?
3. Peki günde kaç kez yürüyüşe çıkıyorsunuz?
4. Birlikte yapmayı en sevdiğiniz aktivite hangisi?
5. Patili dostunu ne kadar sıklıkla tarıyor ve mesaj yapıyorsun?
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