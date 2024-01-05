Bize Kendinden Bahset, En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Edelim!

Seçtiğin yanıtlara göre sen kahveni biraz sert seviyorsun. Hafif bir şeker eklendiği zaman bile hemen fark ediyorsun ve yumuşak içimli kahveyi pek tercih etmiyor gibisin. Bunu düşünerek kahve deneyimini daha da zenginleştirmek için sana güzel bir haber vermek istiyoruz!
Tchibo'nun Gold Selection filtre kahvesi, 20% Tchibo Arabica, 80% Tchibo Robusta kahve çekirdeklerinden elde edilen kahve ile zengin aromalı yoğun lezzet sunuyor. Yüksek kaliteli çekirdeklerin tazeliğini koruyarak kavrulması, aromasının daha çok ortaya çıkmasını sağlıyor ve sana yorgun günlerin sonunda tüm yorgunluğunu atabileceğin bir bardak kahve fırsatı sunuyor!
Tchibo'nun kahve dünyasına göz atmak için buraya tıkla!