Bize Kendinden Bahset, En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Edelim!

Seçtiğin yanıtlar bizi hafif çikolata tadıyla yumuşak içimli bir kahveye götürdü! Senin bir kahvede en çok tercih ettiğin şeylerden biri de kahvenin yumuşak içimli olması. Çok sert kahve sevmiyorsun ancak çok şekerli de olmasını tercih etmiyorsun. İşte bu noktada sana sevebileceğin bir kahveden bahsetmek istiyoruz...

Tchibo'nun Latin Amerika'da yetişen Arabica kahve çekirdeklerinden elde edilen Latin Grande kahvesi, hafif çikolata dokunuşu ve dengeli tadı ile eşsiz bir kahve keyfi sunuyor. Ayrıca yumuşak içimli olması onu daha da lezzetli kılıyor!

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