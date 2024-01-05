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Bize Kendinden Bahset, En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Edelim!

Bize Kendinden Bahset, En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Edelim!

Tchibo
Tchibo - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:03

Kahve severler el kaldırsın da sayımızı bilelim! Sana yönelteceğimiz sorularla sana favori kahveni söyleyeceğiz. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz?

Eğer tahminimiz doğruysa yorumlarda belirtmeyi unutma! Haydi teste! 👇

1. İlk soru! Sabah gözünü açar açmaz yaptığın ilk şey ne oluyor?

2. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı ile aran nasıl?

3. Yoğun geçen bir günün ardından yorgunluk kahvesi iyi gider. Kahveni nasıl alırsın?

4. Kahvenin tadını çıkarabileceğin bir mekan seç!

5. Kahvenin yanında tatlı bir şeyler iyi gider. Şu tatlılardan hangisini kahvenin yanında tercih ediyorsun?

6. Kahve içmenin tadı en çok kiminle çıkar peki?

7. Bir kahveciye gittiğinde genellikle hangi kahveyi tercih ediyorsun?

8. Son soruya geldik! Hangi boy kahve seni kendine getirir?

Yumuşak içimli çikolata dokunuşlu kahve!

Yumuşak içimli çikolata dokunuşlu kahve!

Seçtiğin yanıtlar bizi hafif çikolata tadıyla yumuşak içimli bir kahveye götürdü! Senin bir kahvede en çok tercih ettiğin şeylerden biri de kahvenin yumuşak içimli olması. Çok sert kahve sevmiyorsun ancak çok şekerli de olmasını tercih etmiyorsun. İşte bu noktada sana sevebileceğin bir kahveden bahsetmek istiyoruz...

Tchibo'nun Latin Amerika'da yetişen Arabica kahve çekirdeklerinden elde edilen Latin Grande kahvesi, hafif çikolata dokunuşu ve dengeli tadı ile eşsiz bir kahve keyfi sunuyor. Ayrıca yumuşak içimli olması onu daha da lezzetli kılıyor!

Tchibo'nun kahve dünyasına göz atmak için buraya tıkla!

Hafif krema tadı olan bir kahveye asla hayır diyemiyorsun!

Hafif krema tadı olan bir kahveye asla hayır diyemiyorsun!

Sen kahveni ne sert ne de çok yumuşak seviyorsun. Kadife gibi bir dokuya sahip olan bir yudum kahve gününü güzelleştirmeye yetiyor diyebiliriz. Eğer bu kahve deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsan sana güzel bir haberimiz var!

Tchibo'nun Barista Caffé Crema kahvesi, kahve deneyimini zenginleştirmeye geliyor. Kadife gibi kremamsı-meyvemsi yumuşak kahve aromasıyla kendi evinde bile profesyonel kahvecilere taş çıkartabileceğin bir kahve yapabilirsin.

Tchibo'nun kahve dünyasına göz atmak için buraya tıkla!

Senin kahven biraz sert olmalı!

Senin kahven biraz sert olmalı!

Seçtiğin yanıtlara göre sen kahveni biraz sert seviyorsun. Hafif bir şeker eklendiği zaman bile hemen fark ediyorsun ve yumuşak içimli kahveyi pek tercih etmiyor gibisin. Bunu düşünerek kahve deneyimini daha da zenginleştirmek için sana güzel bir haber vermek istiyoruz!

Tchibo'nun Gold Selection filtre kahvesi, 20% Tchibo Arabica, 80% Tchibo Robusta kahve çekirdeklerinden elde edilen kahve ile zengin aromalı yoğun lezzet sunuyor. Yüksek kaliteli çekirdeklerin tazeliğini koruyarak kavrulması, aromasının daha çok ortaya çıkmasını sağlıyor ve sana yorgun günlerin sonunda tüm yorgunluğunu atabileceğin bir bardak kahve fırsatı sunuyor!

Tchibo'nun kahve dünyasına göz atmak için buraya tıkla!