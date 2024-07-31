Bize Kedinin Bir Gününü Anlat, Onu Çok Mutlu Edecek Bir Tavsiyede Bulunalım!
Bize Kedinin Bir Gününü Anlat, Onu Çok Mutlu Edecek Bir Tavsiyede Bulunalım!
Kedini çok mutlu edecek tavsiyeyi bu testin sonunda bulacaksın. Hazırsan, seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Patili dostunun en sevdiği oyuncak aşağıdakilerden hangisi?
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2. Patili dostun aşağıdaki yemeklerden hangisini tercih eder?
3. Patili dostun dışarıdan eve geldiğinde seni kapıda karşılıyor mu?
4. Ne kadar oyuncu bir kedi puanlar mısın?
5. Sabahları tüylü dostun genellikle ne zaman uyanır ve uyandığında ilk olarak ne yapar?
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