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Biz Senden Razıyız Vargas!: Mağlubiyet Sonrası Melissa Vargas'ın Görüntüleri Kameralara Yansıdı

Biz Senden Razıyız Vargas!: Mağlubiyet Sonrası Melissa Vargas'ın Görüntüleri Kameralara Yansıdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 19:35

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A Milli Voleybol Kadın Takımımız, VNL Milletler Ligi üçüncü hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları altın sete giden karşılaşmada Çin'e 3-2 mağlup oldu.

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Bu sonucun ardından Brezilya dünya sıralamasında ilk sıraya yükselirken Türkiye, ikinci sıraya düştü.

Bu sonucun ardından Brezilya dünya sıralamasında ilk sıraya yükselirken Türkiye, ikinci sıraya düştü.

Maçın en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas'ın, mağlubiyetin ardından üzüntüsü kameralara yansıdı.

Maçın en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas'ın, mağlubiyetin ardından üzüntüsü kameralara yansıdı.

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