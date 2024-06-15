Biz Senden Razıyız Vargas!: Mağlubiyet Sonrası Melissa Vargas'ın Görüntüleri Kameralara Yansıdı

A Milli Voleybol Kadın Takımımız, VNL Milletler Ligi üçüncü hafta üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları altın sete giden karşılaşmada Çin'e 3-2 mağlup oldu.
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Bu sonucun ardından Brezilya dünya sıralamasında ilk sıraya yükselirken Türkiye, ikinci sıraya düştü.
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Maçın en skorer oyuncusu olan Melissa Vargas'ın, mağlubiyetin ardından üzüntüsü kameralara yansıdı.
Videonun tamamı için;
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