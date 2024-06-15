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2-0'dan Kaybettik: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 Mağlup Oldu

2-0'dan Kaybettik: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 Mağlup Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 17:40

Milletler Ligi'nde final etabına kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, turnuvanın zorlu rakiplerinden Çin ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Çin ile galibiyet mücadelesi verdi.

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Çin ile galibiyet mücadelesi verdi.

Başarıdan başarıya koşan voleybolcularımız, rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvadaki 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Başarıdan başarıya koşan voleybolcularımız, rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvadaki 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

İlk iki set, 21-25, 17-25'lik skorlarla Milli Takım'ın üstünlüğü ile kapanırken üçüncü ve dördüncü seti, 25-21 ve 25-23'le Asya ekibi kazandı.

İlk iki set, 21-25, 17-25'lik skorlarla Milli Takım'ın üstünlüğü ile kapanırken üçüncü ve dördüncü seti, 25-21 ve 25-23'le Asya ekibi kazandı.

Final setinde de gülen taraf, 15-13'lük skorla Çin oldu ve parkeden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldık. Bu sonuçla dünya sıralamasında zirveyi Brezilya'ya kaptırdık.

Final setinde de gülen taraf, 15-13'lük skorla Çin oldu ve parkeden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldık. Bu sonuçla dünya sıralamasında zirveyi Brezilya'ya kaptırdık.

Vargas'ın 31 sayılık katkısı, yenilgiye engel olamadı.

Vargas'ın 31 sayılık katkısı, yenilgiye engel olamadı.
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Ay-Yıldızlılar, turnvanın finallerden önceki son maçında yarın öğlen 12'de Brezilya ile karşılaşacak.

Ay-Yıldızlılar, turnvanın finallerden önceki son maçında yarın öğlen 12'de Brezilya ile karşılaşacak.
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Dry Yavuzsan

Canları sağ olsun kaç kez gururu sevinci yaşattılar bizlere ❤️❤️❤️

Koray Öztürk

Olsun varsın toparlarız Allah’ın izniyle Gül bahçesi istiyoruz dikenine de razıyız 🤝❤️🤌💪🫶

Zafer Yurt

nazar nazar öyle diyelim