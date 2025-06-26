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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İtalya Seyahati Sırasında Ülkenin Görünmeyen Yüzünü Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İtalya Seyahati Sırasında Ülkenin Görünmeyen Yüzünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 20:11 Son Güncelleme: 26.06.2025 - 20:18

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Sosyal medyada karşımıza çıkan yerlerin etkileyici görüntüleri, çoğu zaman bizi büyüler ve orayı ziyaret etme arzusu uyandırır. Ancak, bu yerleri ziyaret ettiğimizde, sosyal medyada gördüğümüz o büyüleyici görüntülerden çok farklı bir manzara ile karşılaşabilirsiz. Bu durum, sosyal medyanın gücünün yanı sıra, görüntülerin ve algıların ne kadar yanıltıcı olabileceğini de gösteriyor. Bu durum özellikle seyahat rotası oluştururken özellikle dikkatli olmayı gerektiriyor. 

Pek çok ziyaretçi, gittikleri ülkelerde karşılaştıkları beklenmedik manzaraları paylaşarak insanları uyarıyor. İrem Sezgin isimli bir içerik üreticisi de İtalya'nın görünmeyen yüzünü paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

O görüntüleri "İtalya'nın gerçek yüzü" notuyla paylaştı.

O görüntüleri "İtalya'nın gerçek yüzü" notuyla paylaştı.

Fakat pek çok kişi bu paylaşıma tepki gösterdi. İnsanlar her ülkenin bu tarz bölgelerinin olduğunu, bunların normal görüntüler olduğunu savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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