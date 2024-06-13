Bir Köpek Olsan Cinsin Ne Olurdu?
Bir Köpek Olsan Cinsin Ne Olurdu?
Köpekler, bizim en yakın dostlarımızdan biri olarak bilinirler. Farklı cinslerde ve karakterlerde olan bu sevimli canlıların her biri kendi özellikleriyle tanınır. Peki, sen bir köpek olsaydın, hangi cins olurdun?
Bu testin sonunda söylüyoruz👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Bir köpek olsan nerede yaşamak isterdin?
2. Kendine bir yatak seç!
3. Bir kediyle aynı evi paylaşıyor olsaydın sence onunla anlaşabilir miydin?
4. Ne kadar iştahlı biri olduğunu öğrenelim!
5. Sana en iyi gelen bakım hangisi?
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