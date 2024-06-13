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Bir Köpek Olsan Cinsin Ne Olurdu?

etiket Bir Köpek Olsan Cinsin Ne Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 18:01

Köpekler, bizim en yakın dostlarımızdan biri olarak bilinirler. Farklı cinslerde ve karakterlerde olan bu sevimli canlıların her biri kendi özellikleriyle tanınır. Peki, sen bir köpek olsaydın, hangi cins olurdun? 

Bu testin sonunda söylüyoruz👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Bir köpek olsan nerede yaşamak isterdin?

2. Kendine bir yatak seç!

3. Bir kediyle aynı evi paylaşıyor olsaydın sence onunla anlaşabilir miydin?

4. Ne kadar iştahlı biri olduğunu öğrenelim!

5. Sana en iyi gelen bakım hangisi?

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6. Bir köpek olsan en büyük düşmanın kim olurdu?

7. Ne kadar arkadaş canlısısın? (Kendini 1 en az 5 en çok olacak şekilde puanla!)

8. Çocuklarla aran nasıl ?

9. Son olarak, bir köpek olsan en sevdiğin oyuncağın ne olurdu?

Golden Retriever!

Golden Retriever!

Sen bir köpek olsan, muhtemelen bir Golden Retriever olurdun. Sakin, huzurlu ve bir o kadar da tatlı bir kişiliğe sahip olurdun. İyi niyetin ve sevecenliğinle tanınırdın. Herkesin kalbini çalacak kadar sıcak bir enerjiye sahip olurdun. Hırsız bile gelse, kafanı sevse ona yol gösterirdin. Çünkü senin içindeki sevgi ve iyilik dolu doğa, her durumu olumlu yönde çözmek için seni yönlendirirdi. İyimserliğin ve sabrınla, çevrendeki herkesi rahatlatır ve mutlu ederdin.

Siberian Husky!

Siberian Husky!

Sen bir köpek olsan, özgür ruhlu ve maceracı kişiliğiyle dikkat çeken bir Husky olurdun. Çünkü insan olarak bağımsız bir karaktere sahipsin ve aktif zaman geçirmekten hoşlanıyorsun. Köpek olsan, enerjik ve neşeli yapınla herkesi etkiler, çevrendeki herkesin sevgilisi olursun. Aynı zamanda sahibine karşı da son derece sadık ve koruyucu olurdun.

Alman Çoban Köpeği!

Alman Çoban Köpeği!

Sen bir köpek olsan, Alman Çoban Köpeği olurdun! Seninle birlikte olduğunda, insanlar kendilerini güvende ve sevgi dolu hissederlerdi. Yumuşak bakışların ve sadık ruhun, herkes tarafından çok sevilen bir köpek olmana neden olurdu. Senin gibi bir köpeğe olmak, sahibin için gerçek bir hazine olurdu.

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