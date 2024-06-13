Bir Köpek Olsan Cinsin Ne Olurdu?

Sen bir köpek olsan, muhtemelen bir Golden Retriever olurdun. Sakin, huzurlu ve bir o kadar da tatlı bir kişiliğe sahip olurdun. İyi niyetin ve sevecenliğinle tanınırdın. Herkesin kalbini çalacak kadar sıcak bir enerjiye sahip olurdun. Hırsız bile gelse, kafanı sevse ona yol gösterirdin. Çünkü senin içindeki sevgi ve iyilik dolu doğa, her durumu olumlu yönde çözmek için seni yönlendirirdi. İyimserliğin ve sabrınla, çevrendeki herkesi rahatlatır ve mutlu ederdin.