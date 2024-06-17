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Bir Kedi Olsaydın Cinsin Ne Olurdu?

etiket Bir Kedi Olsaydın Cinsin Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:01

Sen bize kendini anlat, biz de senin hangi kedi cinsi olabileceğini söyleyelim. E hazırsan haydi testi dürüstçe yanıtlamaya alalım seni!

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1. Nasıl bir evde yaşamayı isterdin?

2. Genellikle gündüzleri ne yapmayı seviyorsun?

3. Yeni biriyle tanışırken genellikle nasılsın?

4. Kendini bir kelime ile tanımlayacak olsan bunlardan hangisini seçerdin?

5. En sevdiğin pazar aktivitesi nedir?

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6. Ne kadar duygusal birisin?

7. Peki tarafını seçer misin?

8. Son olarak seni yansıtan çiçek buketini seçer misin?

British Shorthair!

British Shorthair!

Sen bir kedi olsan kesinlikle British olurdun! Ondaki asalet, sakinlik tamamen seni yansıtıyor. Sen onlar gibi uyumlusun, her ortama ayak uyduruyorsun ama genellikle sessiz kalmayı seviyorsun. Birini sevmeyi ve birinin de seni sevmesini çok önemsiyorsun. Bu sakinlik ve asillikle başka bir kedi olman düşünülemezdi zaten!

Sfenks!

Sfenks!

Sen bir kedi olsan kesinlikle Sfenks olurdun! Sen pek insan canlısı değilsin, insanları seviyorsun ama biraz alışman gerekiyor. Bu yüzden de ilk bakışta biraz insanlara korkutucu geliyorsun. İçinde bir yerlerde sevgi olsa da bunu göstermeyi pek sevmiyorsun daha sert bir duruş sergilemeyi tercih ediyorsun. E hal böyle olunca başka kedi olman düşünülemezdi tabii ki!

Maine Coon!

Maine Coon!

Sen bir kedi olsan kesinlikle Maine Coon olurdun. Özgür ruhun, umursamaz hallerin ve keyfine düşkünlüğün tamamen bir Maine Coon tarzı. Sen kendine ve sevdiğin şeylere vakit ayırmayı çok seviyorsun, çevrendeki kişilerin ne düşündüğünü pek önemsemiyorsun o yüzden de anı kendine göre yaşıyorsun. Önemli olan senin huzurlu ve iyi hissetmen. E hal böyle olunca başka bir kedi olman düşünülemezdi zaten!

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