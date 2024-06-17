Bir Kedi Olsaydın Cinsin Ne Olurdu?

Sen bir kedi olsan kesinlikle Maine Coon olurdun. Özgür ruhun, umursamaz hallerin ve keyfine düşkünlüğün tamamen bir Maine Coon tarzı. Sen kendine ve sevdiğin şeylere vakit ayırmayı çok seviyorsun, çevrendeki kişilerin ne düşündüğünü pek önemsemiyorsun o yüzden de anı kendine göre yaşıyorsun. Önemli olan senin huzurlu ve iyi hissetmen. E hal böyle olunca başka bir kedi olman düşünülemezdi zaten!