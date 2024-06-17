Bir Kedi Olsaydın Cinsin Ne Olurdu?
Bir Kedi Olsaydın Cinsin Ne Olurdu?
Sen bize kendini anlat, biz de senin hangi kedi cinsi olabileceğini söyleyelim. E hazırsan haydi testi dürüstçe yanıtlamaya alalım seni!
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1. Nasıl bir evde yaşamayı isterdin?
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2. Genellikle gündüzleri ne yapmayı seviyorsun?
3. Yeni biriyle tanışırken genellikle nasılsın?
4. Kendini bir kelime ile tanımlayacak olsan bunlardan hangisini seçerdin?
5. En sevdiğin pazar aktivitesi nedir?
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