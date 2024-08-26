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Bildiğiniz Bütün Dövmeleri Unutun! Genel Anestezi Altında Yapılan Dövme Görenleri Hayran Bıraktı

Bildiğiniz Bütün Dövmeleri Unutun! Genel Anestezi Altında Yapılan Dövme Görenleri Hayran Bıraktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 18:07

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Sırtının tamamını kaplayan dövme için genel anestezi alan bir gencin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 4 dövme ustasının aynı anda çalıştığı dövmenin son hali büyük beğeni topladı. 

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4 farklı dövme ustasının bir adamın sırtına genel anesteziyle yaptığı dövme görenleri hayrete düşürdü.

4 farklı dövme ustasının bir adamın sırtına genel anesteziyle yaptığı dövme görenleri hayrete düşürdü.

Taslağı hazırlandıktan sonra yapım aşamasına geçen ekibin saatler süren uğraşı ortaya adeta sanat eseri çıkardı. İşte o görüntüler; 🎥

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