Bildiğiniz Bütün Dövmeleri Unutun! Genel Anestezi Altında Yapılan Dövme Görenleri Hayran Bıraktı

Sırtının tamamını kaplayan dövme için genel anestezi alan bir gencin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 4 dövme ustasının aynı anda çalıştığı dövmenin son hali büyük beğeni topladı.
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4 farklı dövme ustasının bir adamın sırtına genel anesteziyle yaptığı dövme görenleri hayrete düşürdü.
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Taslağı hazırlandıktan sonra yapım aşamasına geçen ekibin saatler süren uğraşı ortaya adeta sanat eseri çıkardı. İşte o görüntüler; 🎥
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