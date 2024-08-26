İBB Yurtlarında Verilen Yemekleri Paylaştı: Porsiyonların Büyük ve Çeşitli Olması Beğeni Topladı

İBB yurtlarında çıkan yemekleri kayda alan öğrencinin çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepside yer alan porsiyonların büyüklüğü ve çeşitliliği büyük beğeni topladı.
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İBB yurtlarından birinde kalan bir öğrencinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Öğrencinin tepsisindeki salata, çorba, ana yemek ve tatlı görenler verilen yemeğin kalitesini tebrik etti. İşte o anlar; 🎥
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