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İBB Yurtlarında Verilen Yemekleri Paylaştı: Porsiyonların Büyük ve Çeşitli Olması Beğeni Topladı

İBB Yurtlarında Verilen Yemekleri Paylaştı: Porsiyonların Büyük ve Çeşitli Olması Beğeni Topladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 17:34

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İBB yurtlarında çıkan yemekleri kayda alan öğrencinin çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Tepside yer alan porsiyonların büyüklüğü ve çeşitliliği büyük beğeni topladı. 

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İBB yurtlarından birinde kalan bir öğrencinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İBB yurtlarından birinde kalan bir öğrencinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Öğrencinin tepsisindeki salata, çorba, ana yemek ve tatlı görenler verilen yemeğin kalitesini tebrik etti. İşte o anlar; 🎥

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