Bilal Erdoğan, İtalya’daki Müslümanlara Domuz Eti ve Helal Gıda Uyarısı Yaptı

“Bologna'da yaşadım hocam. Bolonez sosu içinde muhakkak haram olan hayvanın yağı kullanılır. Türkiye'deki birçok insan bunu bilmeden yer. İnanın bizim İtalya'da misafirliğe gittiğimiz arkadaşlarımız, helal kasaptan et alıp bize helal olanını yaparlardı. İnancımız açısından helal ve haram çok önemli. Bunu göz önünde bulundurarak yemeklerimizi seçmeliyiz' diye konuştu.