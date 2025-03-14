Bilal Erdoğan, İtalya’daki Müslümanlara Domuz Eti ve Helal Gıda Uyarısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Youtube üzerinde yayın yapan Erkam TV'nin 'İftar Sevinci' programına katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, İtalya'ya seyahat edecek Müslüman bireylere önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, İtalyan mutfağının popüler yemeklerinden 'Bolonez sos' ve 'Tortellini'nin içerdiği bazı ürünlerin helal olmadığı konusunda dikkat çekti.
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Bologna, İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve özellikle mutfağıyla ünlü bir şehirdir. İtalya'nın en önemli gurme başkentlerinden biri olarak kabul edilen Bologna, geleneksel İtalyan mutfağının kalbi sayılır.
Bologna’nın İtalya'nın gurme başkenti olduğunu belirten Erdoğan, burada sunulan bolonez soslu yemeklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
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