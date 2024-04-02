Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Sözünü Tuttu: İlk Ziyaretini 'İyi Bir Hayat İstiyorum' Diyen Ali'ye Yaptı!

Bangladeş'in En Önemli Caddesinin İsminin Mustafa Kemal Atatürk Olduğunu Biliyor muydunuz?

Akşam Gazetesi Yazarı Seçim Günü, 'Yeniden Refah, Türkiye'de Ne Bir İl Ne de Bir İlçe Alacak' Demişti!