Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Sözünü Tuttu: İlk Ziyaretini 'İyi Bir Hayat İstiyorum' Diyen Ali'ye Yaptı!

31 Mart seçimlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin belediye başkanı seçilen CHP'li İnan Güney, başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Ali'ye yaptı.
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Seçimlerden önce Ali'yi ziyaret eden İnan Güney, 'Seçilirsem ilk seni ziyaret edeceğim' dediği Ali'yi ziyaret ederek sözünü tuttu.
Ali, seçimlerden önce 'Kazanacağız' demişti, şimdi ise 'İyi bir hayat, iyi bir mahalle istiyorum' diyerek İnan Güney'e isteklerini iletti.
İşte o anlar: 👇
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Vay be, CHP'li belediyelerden çok güzel hareketler geliyor. Maşallah.
Hangi parti olursa olsun adamlığına ve içtenliğine hayran kaldım. Formayı kafasına fırlatmadı Bu bir mucize
Bravo. Şimdi çalışma zamanı sayın başkan. Bölgeniz hizmet bekler