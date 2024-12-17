Beşiktaşlı Minik Fenomen Ömer Doruk Yılmaz'dan Mağlubiyet Yorumu: "Hikaye Kitabı Okusaydım Keşke"

Renk Körü Adam Toz Pembe Kılıf Aldığını Eşi Söyleyince Fark Etti: “Kasadaki Kız da Tip Tip Bakıyordu”

İçerik Üreticisi Burak Çelebi, Ferhat Günay'ın Evini Gezdi: "Bu Evde Hayal Bile Edemeyeceğiniz Şeyler Oluyor"