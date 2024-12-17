Beşiktaşlı Minik Fenomen Ömer Doruk Yılmaz'dan Mağlubiyet Yorumu: "Hikaye Kitabı Okusaydım Keşke"

Beşiktaş'ın Adana Demirspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisi büyüyor. Ligde zor günler geçiren siyah-beyazlılarda moral bozukluğu sürerken, Beşiktaş sevgisiyle tanınan minik fenomen Ömer Doruk Yılmaz'ın yorumu gündem oldu. Maçı izlerken tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Minik Beşiktaşlı, "Maçı izlemek yerine keşke hikaye kitabı okusaydım" sözleriyle dikkat çekti.
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Videoya çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, siyah-beyazlılar "Hepimizin ruh halini özetlemiş" diyerek Ömer Doruk Yılmaz'a destek verdi.
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