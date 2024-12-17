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Beşiktaşlı Minik Fenomen Ömer Doruk Yılmaz'dan Mağlubiyet Yorumu: "Hikaye Kitabı Okusaydım Keşke"

Beşiktaşlı Minik Fenomen Ömer Doruk Yılmaz'dan Mağlubiyet Yorumu: "Hikaye Kitabı Okusaydım Keşke"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 13:02

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Beşiktaş'ın Adana Demirspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisi büyüyor. Ligde zor günler geçiren siyah-beyazlılarda moral bozukluğu sürerken, Beşiktaş sevgisiyle tanınan minik fenomen Ömer Doruk Yılmaz'ın yorumu gündem oldu. Maçı izlerken tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Minik Beşiktaşlı, "Maçı izlemek yerine keşke hikaye kitabı okusaydım" sözleriyle dikkat çekti.

Minik Beşiktaşlı, "Maçı izlemek yerine keşke hikaye kitabı okusaydım" sözleriyle dikkat çekti.

Videoya çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, siyah-beyazlılar "Hepimizin ruh halini özetlemiş" diyerek Ömer Doruk Yılmaz'a destek verdi.

Videoya çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, siyah-beyazlılar "Hepimizin ruh halini özetlemiş" diyerek Ömer Doruk Yılmaz'a destek verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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