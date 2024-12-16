Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve Futbolcular Adana Demirspor Mağlubiyetinden Sonra Ne Dedi?
Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve Futbolcular Adana Demirspor Mağlubiyetinden Sonra Ne Dedi?
Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok ve Salih Uçan takım arkadaşlarını eleştirdi. Tecrübeli isimler, Adana Demirspor'a karşı alınan yenilginin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Teknik direktör Serdar Topraktepe de camiadan özür diledi.
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Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
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Adana ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini alırken siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez eksi puanda bulunan bir takıma yenildi.
Tarihe geçen mağlubiyet sonrası taraftarlar isyan ederken futbolcular ve teknik patron Topraktepe, öz eleştiride bulundu.
Mert Günok'ün açıklaması 👇
Serdar Topraktepe'nin açıklaması 👇
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Salih Uçan'ın açıklaması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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