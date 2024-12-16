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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve Futbolcular Adana Demirspor Mağlubiyetinden Sonra Ne Dedi?

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve Futbolcular Adana Demirspor Mağlubiyetinden Sonra Ne Dedi?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 21:59

Beşiktaş'ta kaptan Mert Günok ve Salih Uçan takım arkadaşlarını eleştirdi. Tecrübeli isimler, Adana Demirspor'a karşı alınan yenilginin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Teknik direktör Serdar Topraktepe de camiadan özür diledi.

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Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Adana ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini alırken siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez eksi puanda bulunan bir takıma yenildi.

Adana ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini alırken siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez eksi puanda bulunan bir takıma yenildi.

Tarihe geçen mağlubiyet sonrası taraftarlar isyan ederken futbolcular ve teknik patron Topraktepe, öz eleştiride bulundu.

Tarihe geçen mağlubiyet sonrası taraftarlar isyan ederken futbolcular ve teknik patron Topraktepe, öz eleştiride bulundu.

Mert Günok'ün açıklaması 👇

Mert Günok'ün açıklaması 👇

“Buraya çıkmaya yüzüm yok. Utanç verici. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu derseniz, onun cevabını veremiyorum. Sözün bittiği yer artık. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.“

Serdar Topraktepe'nin açıklaması 👇

Serdar Topraktepe'nin açıklaması 👇

'Bu zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Biz bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını ve Adana Demirspor'un kaybedecek bir şey olmadığını, maça iyi başlamamız gerektiğini defalarca söyledik. İlk yarı maça başladığımızda hiçbir reaksiyon gösteremedik.

Tekniğin taktiğin konuşulmadığı maçlar vardır, bu maç öyleydi. İkinci yarıda reaksiyon verdik. Gol bulduk ama iş işten geçmişti. Geç kalmıştık. Kendi adıma tüm camiadan özür diliyorum, takımın bu durumda olmaması gerekiyor. Herkesten çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum.'

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Salih Uçan'ın açıklaması 👇

Salih Uçan'ın açıklaması 👇

'Değerlendirilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazanıyoruz. Mücadele etmemiz gerektiğini burada biliyoruz. Ama edemiyoruz. Söylenmesi gereken şeyler var ama henüz erken. Söylenecek şeyler sezon sonu söylenir. Yaşananlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama, biz de içeriden bir şeylere şahit oluyoruz. Artık üzgünüm felan demek istemiyorum. Bu hayal kırıklığı. Camiam adına şu durumlar çok üzücü.' 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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