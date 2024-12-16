Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ve Futbolcular Adana Demirspor Mağlubiyetinden Sonra Ne Dedi?

'Bu zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Biz bu maçın önemini, Fenerbahçe maçından daha zor olacağını ve Adana Demirspor'un kaybedecek bir şey olmadığını, maça iyi başlamamız gerektiğini defalarca söyledik. İlk yarı maça başladığımızda hiçbir reaksiyon gösteremedik.

Tekniğin taktiğin konuşulmadığı maçlar vardır, bu maç öyleydi. İkinci yarıda reaksiyon verdik. Gol bulduk ama iş işten geçmişti. Geç kalmıştık. Kendi adıma tüm camiadan özür diliyorum, takımın bu durumda olmaması gerekiyor. Herkesten çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum.'