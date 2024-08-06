Beşiktaş, Badra Cisse ile Yolları Ayırdı, Yorumlar Behzat Amir'i Aratmadı: Bu Kim La?
Beşiktaş, Badra Cisse ile Yolları Ayırdı, Yorumlar Behzat Amir'i Aratmadı: Bu Kim La?
Beşiktaş, yabancı sınırında sayı artmasına rağmen sayıyı azaltmak ve sınırı tutturmak adına çalışmalarını yürütüyor. Ante Rebic ile yolların ayrılmasından sonra bir yabancı ile daha yollar ayrıldı.
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Beşiktaş, elden çıkarmakta zorlandığı yabancı yıldızları sebebiyle gelen oyunculara sevinirken gönderemedikleri ile de büyük bir mücadeleye girmiş durumda. Ante Rebic'in sözleşmesini feshederek ayrılma yoluna giden siyah beyazlılar diğer oyuncularına da kulüp bulmasını söyledi ancak Muleka hariç teklif getirebilen bir isim çıkmadı.
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Bir fesih haberi de bugün U19 takımında forma giyen isimden geldi. Fildişi Sahilli oyuncu çok genç yaşta takıma gelmiş ancak Romanya'da CSU Alba ve Cluj'un altyapı takımlarına kiralanmıştı.
Beşiktaşlıların hatırlamakta zorlandığı genç isimin ayrılık haberinin ardından sosyal medyada ilginç tepkiler görüldü.
Taraftarın tanımadığı ya da hatırlayamadığı isime tepkilerin ortak bir dili vardı: "Bu kim la?"
"Saçma sapan konuşma la" diyen yok, herkes bu soruyu soruyor
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Net bilgisi olan birini arıyor Beşiktaş taraftarı
Hiç eskimeyecek o görsel...
Scout raporuyla değil kilo ile yabancı alınan günlerden...
Son sayıyı merak edenler?
17 iddiası var...
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Beşiktaşlı ünlü futbolcu Edouard Cisse ve Liverpoollu Cisse'nin kuzeni olabilir
Geç bir tanışma...
En azından Afrika Kupası'na giderek takımı yalnız bırakmadı
BONUS: Süper Kupa göndermeli bir teşekkür mesajı...
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