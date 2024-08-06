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Beşiktaş, Badra Cisse ile Yolları Ayırdı, Yorumlar Behzat Amir'i Aratmadı: Bu Kim La?

Beşiktaş, Badra Cisse ile Yolları Ayırdı, Yorumlar Behzat Amir'i Aratmadı: Bu Kim La?

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 15:50 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 16:04

Beşiktaş, yabancı sınırında sayı artmasına rağmen sayıyı azaltmak ve sınırı tutturmak adına çalışmalarını yürütüyor. Ante Rebic ile yolların ayrılmasından sonra bir yabancı ile daha yollar ayrıldı.

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Beşiktaş, elden çıkarmakta zorlandığı yabancı yıldızları sebebiyle gelen oyunculara sevinirken gönderemedikleri ile de büyük bir mücadeleye girmiş durumda. Ante Rebic'in sözleşmesini feshederek ayrılma yoluna giden siyah beyazlılar diğer oyuncularına da kulüp bulmasını söyledi ancak Muleka hariç teklif getirebilen bir isim çıkmadı.

Beşiktaş, elden çıkarmakta zorlandığı yabancı yıldızları sebebiyle gelen oyunculara sevinirken gönderemedikleri ile de büyük bir mücadeleye girmiş durumda. Ante Rebic'in sözleşmesini feshederek ayrılma yoluna giden siyah beyazlılar diğer oyuncularına da kulüp bulmasını söyledi ancak Muleka hariç teklif getirebilen bir isim çıkmadı.

Bir fesih haberi de bugün U19 takımında forma giyen isimden geldi. Fildişi Sahilli oyuncu çok genç yaşta takıma gelmiş ancak Romanya'da CSU Alba ve Cluj'un altyapı takımlarına kiralanmıştı.

Bir fesih haberi de bugün U19 takımında forma giyen isimden geldi. Fildişi Sahilli oyuncu çok genç yaşta takıma gelmiş ancak Romanya'da CSU Alba ve Cluj'un altyapı takımlarına kiralanmıştı.

Beşiktaşlıların hatırlamakta zorlandığı genç isimin ayrılık haberinin ardından sosyal medyada ilginç tepkiler görüldü.

Beşiktaşlıların hatırlamakta zorlandığı genç isimin ayrılık haberinin ardından sosyal medyada ilginç tepkiler görüldü.

Taraftarın tanımadığı ya da hatırlayamadığı isime tepkilerin ortak bir dili vardı: "Bu kim la?"

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