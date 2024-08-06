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Filenin Sultanlarından Derya Cebecioğlu: "Bizden Umudu Kesenlere Bu Galibiyetimiz"

Filenin Sultanlarından Derya Cebecioğlu: "Bizden Umudu Kesenlere Bu Galibiyetimiz"

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 13:33 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 13:40

Çin'i 3-2 yendiğimiz maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları, zafer turunun ardından soluğu sosyal medyada aldı. Derya Cebecioğlu da hırslı mücadelesinin ardından sevincini paylaştı.

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Derya Cebecioğlu, maç sonu yaptığı paylaşımda eleştirilere cevap verdi. Tüm takımın turnuva boyu yapılan eleştirilerden etkilendiği gözlenirken, Derya "Bizden umudu kesenlere bu galibiyetimiz" paylaşımı yaptı. Derya'nın ikinci paylaşımı ise "SEMİ FİNALLLLL" oldu.

Derya Cebecioğlu, maç sonu yaptığı paylaşımda eleştirilere cevap verdi. Tüm takımın turnuva boyu yapılan eleştirilerden etkilendiği gözlenirken, Derya "Bizden umudu kesenlere bu galibiyetimiz" paylaşımı yaptı. Derya'nın ikinci paylaşımı ise "SEMİ FİNALLLLL" oldu.

Eleştirilere cevap verdi

Eleştirilere cevap verdi
twitter.com

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