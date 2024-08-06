Filenin Sultanlarından Derya Cebecioğlu: "Bizden Umudu Kesenlere Bu Galibiyetimiz"
Filenin Sultanlarından Derya Cebecioğlu: "Bizden Umudu Kesenlere Bu Galibiyetimiz"
Çin'i 3-2 yendiğimiz maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları, zafer turunun ardından soluğu sosyal medyada aldı. Derya Cebecioğlu da hırslı mücadelesinin ardından sevincini paylaştı.
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Derya Cebecioğlu, maç sonu yaptığı paylaşımda eleştirilere cevap verdi. Tüm takımın turnuva boyu yapılan eleştirilerden etkilendiği gözlenirken, Derya "Bizden umudu kesenlere bu galibiyetimiz" paylaşımı yaptı. Derya'nın ikinci paylaşımı ise "SEMİ FİNALLLLL" oldu.
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Eleştirilere cevap verdi
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