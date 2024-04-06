Bayramda Yurt İçinde Olacaklar İçin 9 Günlük Tatile Seyahat Önerileri

Bergama hem kısa bir tatil hem de uzun bir tatil düşünenler için oldukça uygun bir seçenek. Bergama Antik Kenti başta olmak üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Bergama dünyada pek çok ilkin gerçekleştiği yer olarak bilinmekte… Pergamon Akropolü, Serapeion-Kızıl Avlu ve Asklepieion gibi tarihi yerleriyle Bergama keyifli bir tatil için harika bir seçenek olabilir.