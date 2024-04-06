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Bayramda Yurt İçinde Olacaklar İçin 9 Günlük Tatile Seyahat Önerileri

Bayramda Yurt İçinde Olacaklar İçin 9 Günlük Tatile Seyahat Önerileri

tatil Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 10:31

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı… Evet eski bayramların tadı yok ama 9 günlük tatilde biraz kafa dinleyeyim kendime geleyim diyorsanız yurt içinde tercih edebileceğiniz lokasyonları gelin birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.filgezi.com/bayramda-gide...
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1. Kaz Dağları

1. Kaz Dağları

Ben bayramda doğa uyanmışken bu fırsatı kaçırmam diyorsanız kaz dağları bu konudaki en iyi seçim olabilir. Her mevsim ayrı bir güzelliği bulunan Kaz Dağları şehrin hava ve stres kirliliğinden uzaklaşmak için oldukça ideal… Şahindere Kanyonu’nu, Yeşilyurt, Adatepe ve Çamlıbel Köylerini gezebilirsiniz. Ayrıca Kaz Dağları’na gelmişken kamp yapma fikri aklınızın bir köşesinde olabilir.

2. Ayvalık - Cunda

2. Ayvalık - Cunda

Kuzey Ege sevenleri için yılın 12 ayı 4 mevsimi daima güzel ama söz konusu Ayvalık ve Cunda ise bu konu tartışmaya bile kapalı. Şeytan Sofrası, Hamidiye Cami, Ayazma Kilisesi ve Agis Paraskevi görülmesi gereken yerlerden. Bahar yaklaşmışken yansıyan güneş sadece sırtımızı değil ruhumuzu da ısıtacağı Ayvalık ve çok uzak olmayan Cunda’da bu bayram tatilinde neden olmayasınız?

3. Urla

3. Urla

İzmir’in gözbebeklerinden olan Urla özellikle gastronomi alanında yıldızı yükselen bir ilçe… Hazır gitmişken şarap evleri, Zeytinyağı Müzesi ve her biri birbirinden güzel yemekler yapan birçok mekanı bu bayramda keşfedebilirsiniz.

4. Datça

4. Datça

Denizinin rengiyle bizi kendine aşık eden Datça; eski Datça sokakları ve papatya dolu bahçeleriyle sizi bekliyor. Knidos Antik Kenti, Palamutbükü ve Reşadiye Köyleri buraya gelince ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

5. Kaş

5. Kaş

Havalar iyice ısınmaya başlamışken Antalya’nın keyfini çıkarmadan olmaz elbette… Kaş sıcaklığıyla biraz daha torpilli olunca deniz ve siz de hevesliyseniz dalış, kano ile batık şehir turu ve yamaç paraşütü yapabilir, Uzun çarşıda keten elbise ya da kıyafet alabilirsiniz.

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6. İğneada

6. İğneada

Ben İstanbulda oturuyorum ve çok uzaklaşmak istemiyorum diyorsanız İğneada aradığınız yer olabilir. Kırklareli’ne bağlı ve Karadeniz’e de kıyısı olan bu ufak belde özellikle ilkbaharda sizi çok güzel manzarayla karşılıyor olacak. Longoz ormanında bisiklet turu yapabilir, imanköy’de Fransız Feneri, Longoz Kuş Gözlem Kulesi, İğneada yakınında bulunan Dupnisa Mağarasını ziyaret edebilirsiniz.

7. Kapadokya

7. Kapadokya

Mevsimsiz güzelliğe bir başka rotamız olan Kapadokya ile devam ediyoruz. Gezilecek ve görülmesi gereken yerler o kadar fazla ki… Balon çok pahalı o yüzden Vadi yürüyüşleri, atla gezinti, gün batımına ya da gün doğumuna özel hazırlanan geziler, bisiklet ve atv turları, çömlek atölyeleri, şarap tadımı ve bağ gezisini düşünebilirsiniz.

8. Gaziantep

8. Gaziantep

Kilo almak ve tatlıya doymak istiyorsanız istikamet Gaziantep… Gaziantep’de merkezde bir yerde konaklıyorsanız şehir turu sizin için daha kolay. Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, müzeler, Gaziantep Kalesi ve Hanlar mangal dumanı eşliğinde ziyaretçilerini bekliyor.

9. Mardin

9. Mardin

Mezopotamyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mardin hala büyüsünü koruyan şehirlerden. Artuklu Kervansaray, Kasr-ı Nehroz, Mardius ve Zinciriye başta olmak üzere Mardin Müzesi, Eski Mardin sokakları, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Kırklar Kilisesi ve şehrin dışında kalan muazzam Dara Antik Kenti görülmesi gereken yerlerden.

10. Foça

10. Foça

Bir liman kasabası olan Foça eski evlerle dolu dar sokakları, gün batımı manzarası ve sahilindeki rengarenk sandallarla ünlü bir ilçe… Foça’nın gezilecek yerleri daha çok eski Foça’da bulunuyor. Bunlar; Beş Kapılar Kalesi, Athena Tapınağı, Yeldeğirmenleri, Pers Anıt Mezarı, Kybele Tapınağı ve Şeytan Hamamı görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı.

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11. Assos

11. Assos

Çanakkale’nin antik liman kenti olan Assos hem tarihiyle hem de sakinliğiyle bölgenin incisi diyebileceğimiz bir belde. Keyifli masalar, nefis koyları keşfetmek, temiz hava almak için adeta biçilmiş kaftan olan iç içe olan bu belde de; Assos Kalesi, Assos Antik Limanı, Stoa kalıntıları, Hüdavendigar Köprüsü, Athena Tapınağı, Behramkale (Assos) Köyü’nün eski sokakları, evleri ve Kadırga Koyu görülmesi gereken yerlerden.

12. Adana

12. Adana

Meşhur lezzetli yemekleri, etkileyici tarihi yerleri ve sıcak havasıyla ilk karşılayan şehirlerimizden bir tanesi olan Adana, bayramda hem güzel yemeklerin hem de tarihi mekanların peşinden gitmek isteyenler için harika bir seçenek. Büyük Saat Kulesi, Tepebağ Höyüğü ve Adana Ulu Camii gibi yerlerin yanı sıra pek çok meşhur Adana lokantası da bulunuyor. Yeni Adana’da ise Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehri, Dilberler Sekisi, Sirkeli Höyük ve Yılankale görülmesi gereken yerlerden.

13. Bergama

13. Bergama

Bergama hem kısa bir tatil hem de uzun bir tatil düşünenler için oldukça uygun bir seçenek. Bergama Antik Kenti başta olmak üzere UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Bergama dünyada pek çok ilkin gerçekleştiği yer olarak bilinmekte… Pergamon Akropolü, Serapeion-Kızıl Avlu ve Asklepieion gibi tarihi yerleriyle Bergama keyifli bir tatil için harika bir seçenek olabilir.

14. Eskişehir

14. Eskişehir

Eskişehir Ramazan Bayramı’nda tatil için tercih edilebilecek bir diğer rota… Ne kadar öğrenci şehri olarak bilinse de 7’de 70’e herkese hitap eden bir şehir. Tarihi Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı, Eskişehir Şelale Parkı, Masal Şatosu, Eti Sualtı Dünyası ve Sabancı Uzay Müzesi gibi yerleri de Eskişehir seyahat rotanıza ekleyebilirsiniz.

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