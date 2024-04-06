Bayramda Yurt İçinde Olacaklar İçin 9 Günlük Tatile Seyahat Önerileri
Bayramda Yurt İçinde Olacaklar İçin 9 Günlük Tatile Seyahat Önerileri
Kaynak: https://www.filgezi.com/bayramda-gide...
Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı… Evet eski bayramların tadı yok ama 9 günlük tatilde biraz kafa dinleyeyim kendime geleyim diyorsanız yurt içinde tercih edebileceğiniz lokasyonları gelin birlikte inceleyelim.
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1. Kaz Dağları
2. Ayvalık - Cunda
3. Urla
4. Datça
5. Kaş
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6. İğneada
7. Kapadokya
8. Gaziantep
9. Mardin
10. Foça
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11. Assos
12. Adana
13. Bergama
14. Eskişehir
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