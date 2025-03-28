Ramazan Bayram Tatilinde Televizyonda Neler Var? İşte Televizyon Kanallarının Bayram Tatili Yayın Akışları

On bir ayın sultanı Ramazan'ın son günlerinde bayram tatili heyecanı tüm yurdu sardı. Bayram haftasında sevilen televizyon dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8, ATV ve TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan popüler dizilerin bayram takvimi ise belli olmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatilinde diziler yayınlanacak mı? Kanalların yayın akışında neler var?

İşte, detaylar...