Ramazan Bayram Tatilinde Televizyonda Neler Var? İşte Televizyon Kanallarının Bayram Tatili Yayın Akışları
Ramazan Bayram Tatilinde Televizyonda Neler Var? İşte Televizyon Kanallarının Bayram Tatili Yayın Akışları
On bir ayın sultanı Ramazan'ın son günlerinde bayram tatili heyecanı tüm yurdu sardı. Bayram haftasında sevilen televizyon dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8, ATV ve TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan popüler dizilerin bayram takvimi ise belli olmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatilinde diziler yayınlanacak mı? Kanalların yayın akışında neler var?
İşte, detaylar...
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Ramazan Bayram Tatilinde Diziler Yayınlanacak mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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