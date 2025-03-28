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Ramazan Bayram Tatilinde Televizyonda Neler Var? İşte Televizyon Kanallarının Bayram Tatili Yayın Akışları

Ramazan Bayram Tatilinde Televizyonda Neler Var? İşte Televizyon Kanallarının Bayram Tatili Yayın Akışları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 16:03

On bir ayın sultanı Ramazan'ın son günlerinde bayram tatili heyecanı tüm yurdu sardı. Bayram haftasında sevilen televizyon dizilerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8, ATV ve TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan popüler dizilerin bayram takvimi ise belli olmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatilinde diziler yayınlanacak mı? Kanalların yayın akışında neler var? 

İşte, detaylar...

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Ramazan Bayram Tatilinde Diziler Yayınlanacak mı?

Ramazan Bayram Tatilinde Diziler Yayınlanacak mı?

Ramazan Bayramı arifesi olan 29 Mart Cumartesi gününden itibaren tatil başlıyor. Arife günü yarım gün tatilin ardından 30 Mart Pazar günü bayramın ilk günü olacak. 1 Nisan Salı günü ise Ramazan Bayramının son günü. Ancak kamu çalışanları hafta sonuna kadar idari izinli sayılacak ve kamuda işbaşı 7 Nisan'da yapılacak. 

Bu süre zarfı içerisinde sevilen dizilerin ekranlarda yerini alıp almayacağı ise merak konusu. Bayram öncesi 28 Mart Cuma günü 

Bayram Tatilinde Hangi Diziler Yayınlanmayacak?

Bayram Tatilinde Hangi Diziler Yayınlanmayacak?

İlk bayram tatili haberi ise TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 28 Mart'tan itibaren dizi tatile girdi. 

Son olarak 24 Mart akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan Uzak Şehir ise Ramazan Bayramı tatilinde ara verdiği öğrenilen diziler arasında yerini aldı. Şimdilik diğer dizilerin 31 Mart - 6 Nisan haftasında yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belli değil. 

Peki, Bayramın 1. günü televizyonda ne var?  👇

İşte Televizyon Kanallarının 30 Mart Pazar Günü Yayın Akışı

İşte Televizyon Kanallarının 30 Mart Pazar Günü Yayın Akışı

Kanal D 30 Mart Yayın Akışı 

  • 07:00 Kavak Yelleri - Tekrar

  • 08:30 Konuştukça - Yeni Bölüm

  • 09:45 Magazin D Pazar - Yeni Bölüm

  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi - Yeni Bölüm

  • 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı - Yeni Bölüm

  • 14:30 Yumurcak: Köprüaltı Çocuğu

  • 16:30 Eşref Rüya - Tekrar

  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler - Tekrar

  • 00:15 Ben Hur Adına

  • 02:00 Yargı

  • 04:15 5N1K - Tekrar

  • 04:45 Kuzey Güney

Start TV 30 Mart Pazar Yayın Akışı 

  • 07:00 İki Aile - Tekrar 

  • 08:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda - Yeni Bölüm 

  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk - Yeni Bölüm

  • 14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa - Yeni Bölüm

  • 15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor - Yeni Bölüm

  • 16:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 19:00 Star Haber - Canlı

  • 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

  • 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

  • 00:30 Kral Kaybederse - Tekrar 

  • 02:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

  • 04:30 Türk Müziği

  • 05:30 Kiralık Aşk - Tekrar 

Show TV 30 Mart Yayın Akışı 

  • 08:00 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

  • 10:00 Pazar Sürprizi - Canlı

  • 13:00 Hayat Bayram Olsa

  • 15:15 Bahar - Tekrar

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

  • 20:00 Tokatçı

  • 21:45 Korkusuz Korkak

  • 23:30 Deha - Tekrar

  • 02:15 Tokatçı

  • 03:45 Korkusuz Korkak

  • 05:15 Kızılcık Şerbeti - Tekrar

ATV 30 Mart Yayın Akışı 

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu

  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

  • 11:20 Dizi TV

  • 12:10 Can Borcu - 14.Bölüm

  • 15:10 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

  • 17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Bal Kaymak / Yerli Sinema

  • 22:00 Ajan Johnny İş Başında TV'de ilk / Yabancı Sinema

  • 23:50 Bal Kaymak / Yerli Sinema

  • 01:50 Ajan Johnny İş Başında / Yabancı Sinema

  • 03:30 Kardelenler - 8.Bölüm

TRT 1 30 Mart Yayın Akışı 

  • 05.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

  • 05.10 Avrupalı Müslümanlar

  • 05.30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

  • 06.30 Bayram Namazı

  • 07.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

  • 08.15 Bayram Sevinci

  • 10.00 Türk Sineması 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

  • 11.45 Enine Boyuna

  • 13.00 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 15.50 Vefa Sultan

  • 17.30 Kod Adı Kırlangıç

  • 19.00 Ana Haber

  • 20.00 3'te 3

  • 22.00 Teşkilat

  • 00.45 3'te 3

  • 02.20 Gönül Dağı

  • 05.00 Vefa Sultan

TV8 30 Mart Yayın Akışı 

  • 06:00 Dizi

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

  • 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

  • 13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm 

  • 16:30 Survivor Panorama / Canlı 

  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

NOW TV 30 Mart Yayın Akışı 

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

  • 11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

  • 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı

  • 13.00 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 16.30 Hudutsuz Sevda - ALT YAZILI

  • 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

  • 22.45 Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 01.45 Şahane Hayatım - ALT YAZILI

  • 03.30 Son Yaz - ALT YAZILI

  • 06.00 Kefaret - ALT YAZILI

31 Mart Yayın Akışı açıklandığında haberimizde yerini alacak: Takipte kalın! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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