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Batak Oynamak Yerine Uyuyorlar: Elazığ’daki Kahvehaneye Gelen Herkes Uyuyakalıyor!

Batak Oynamak Yerine Uyuyorlar: Elazığ’daki Kahvehaneye Gelen Herkes Uyuyakalıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 11:28

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Elazığ'ın Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane oyun yerine uykusuyla dikkat çekiyor. Sessiz ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında rağbet gören kahvehane gelenler ise, kısa sürede uykuya dalıyor.

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Elazığ'da uyku kahvehanesi bu şekilde görüntülendi:

Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor.

Elazığ merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor.

Yıllardır 'uyutan kahvehane' olarak bilinen ve 1948 yılında taş ve topraktan yapılan bu işletme, yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzu başta olmak üzere doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar, yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Sessiz ortamıyla da dikkat çeken kahvehane, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.

"Ben uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim"

"Ben uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim"

1977 yılından bu yana kahvehaneyi işlettiğini belirten işletme sahibi Yalçın Başpınar, '1977 yılında burada kahvehaneyi açtım, halen daha devam ediyorum. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Burada belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu. Yine yaz sezonunda buraya gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim' dedi.

Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın ise kahvehanenin etkisini esprili bir dille anlatarak, 'Nedense bu kahvehanenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatıyor, yarı geziyor. İçeri giren tam yatıyor, dışarı çıkan yarı buçuk ayık geziyor. Buranın özelliği budur. Oraya girip, dinleniyorlar ve hemen yatıyorlar. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Horlayanları da duyuyoruz' şeklinde konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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