Bankada Sıra Beklerken Kalbi Duran Kişiyi Trafik Polisleri Suni Teneffüs ve Kalp Masajı ile Hayata Döndürdü

Kastamonu'da yaşanan olayda, M.B. isimli 54 yaşındaki bir vatandaşın bankada sıra beklediği sırada fenalaşarak kalbi durdu.
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Vatandaşın kalbinin durmasının ardından banka güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, görev başındaki Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın o vatandaşın yardımına koştu.
Vatandaşın nabzının durduğunu fark eden polisler, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak M.B'yi tekrar hayata döndürdüler.
Polisler tarafından hayata döndürülen ve yoğun bakımda tedavisi devam eden M.B'nin durumunun iyiye gittiği bildirildi.
İşte o anlar: 👇
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