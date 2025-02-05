Balıkesir’de KYK Yurdunda Kalan Öğrencilerden Isınma ve Sıcak Su Tepkisi

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde bulunan KYK kız yurdunda kalan öğrenciler, haftalardır süren sıcak su ve ısınma sorunlarına tepki gösterdi. Yurtta günlerdir sıcak suyun kesik olduğunu belirten öğrenciler, yurt önünde toplanarak “Yönetim uyuma, öğrenciye ses ver!” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.
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Öğrenciler, havaların soğumasıyla birlikte yaşanan ısınma problemine de dikkat çekerken, yetkililerden çözüm talep etti.
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Tepkilerin büyümesi üzerine Balıkesir Belediyesi’nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Belediyeden yapılan açıklamada, su iletimini sağlayan pompa sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yaşandığı, bu durumun BASKİ’nin altyapısından kaynaklanmadığı ve belediyenin sorumluluk alanında olmadığı belirtildi.👇
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