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Balıkesir'de 'İnsanlık Ölmüş' Dedirtecek Görüntüler: Duvara Çarpıp Alev Alan Motorculara Kimse Yardım Etmedi

Balıkesir'de 'İnsanlık Ölmüş' Dedirtecek Görüntüler: Duvara Çarpıp Alev Alan Motorculara Kimse Yardım Etmedi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 12:14

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Balıkesir Gönen'de bir işyerinin duvarına çarpan motosiklet alev aldı. Motosiklet sürücüsü ve artçısı alevler içinde kalırken, yanan motosikletin yanından geçen araç sürücülerinin duyarsızlığı 'pes' dedirtti.

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Balıkesir'de gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre üzerinde dumanlar yükselen motosiklet alev aldı.

Balıkesir'de gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre üzerinde dumanlar yükselen motosiklet alev aldı.

Korkunç olay sonrası alevler içinde kalan motosiklet sürücüsü ve artçısına yoldan geçen araç sürücüleri yardımcı olmadı. Kaza sonrası sürücü hayatını kaybederken, artçı ağır yaralandı.O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Korkunç olay sonrası alevler içinde kalan motosiklet sürücüsü ve artçısına yoldan geçen araç sürücüleri yardımcı olmadı. Kaza sonrası sürücü hayatını kaybederken, artçı ağır yaralandı.O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşte görüntüler; 🎥 👇

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yağmur yıldız

Motosiklet sürücüsü yaşıyor mu? Hiçbir bilgi yok

SO_FAR_SO_GOOD

"sürücü umut aşkınoğlu (27) yaşamını yitirirken, arkadaşı yalçın kurt ise ağır yaralandı." yazıyor başka sitelerde.

SO_FAR_SO_GOOD

araçların farları olay olduktan sonra orayı aydınlatıyor yani teknik olarak kaza anını görmemiş olabilirler.