Balıkesir'de 'İnsanlık Ölmüş' Dedirtecek Görüntüler: Duvara Çarpıp Alev Alan Motorculara Kimse Yardım Etmedi

Balıkesir Gönen'de bir işyerinin duvarına çarpan motosiklet alev aldı. Motosiklet sürücüsü ve artçısı alevler içinde kalırken, yanan motosikletin yanından geçen araç sürücülerinin duyarsızlığı 'pes' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir'de gidon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre üzerinde dumanlar yükselen motosiklet alev aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkunç olay sonrası alevler içinde kalan motosiklet sürücüsü ve artçısına yoldan geçen araç sürücüleri yardımcı olmadı. Kaza sonrası sürücü hayatını kaybederken, artçı ağır yaralandı.O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Motosiklet sürücüsü yaşıyor mu? Hiçbir bilgi yok
"sürücü umut aşkınoğlu (27) yaşamını yitirirken, arkadaşı yalçın kurt ise ağır yaralandı." yazıyor başka sitelerde.
araçların farları olay olduktan sonra orayı aydınlatıyor yani teknik olarak kaza anını görmemiş olabilirler.