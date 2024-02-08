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Babalar Doğuma Girmeli mi? Eşlerinin Yanında Doğuma Giren Erkeklerin Birbirinden İlginç Tepkileri

Babalar Doğuma Girmeli mi? Eşlerinin Yanında Doğuma Giren Erkeklerin Birbirinden İlginç Tepkileri

Bebek
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 14:12

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde birçok babanın, eşleriyle birlikte doğuma girdikleri anlar görülüyor.

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O görüntülerde bazı babaların doğum sırasında kusma noktasına gelirken, bazıları ise mutluluktan gözyaşlarına boğulduğu anlar görülüyor.

O görüntülerde bazı babaların doğum sırasında kusma noktasına gelirken, bazıları ise mutluluktan gözyaşlarına boğulduğu anlar görülüyor.

Babaların birbirinden ilginç görüntüleri ise sosyal medyada 'Babaların doğuma girmesi doğru mu?' tartışmalarına neden oldu.

Babaların birbirinden ilginç görüntüleri ise sosyal medyada 'Babaların doğuma girmesi doğru mu?' tartışmalarına neden oldu.

İşte o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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