Ayurvedik Zayıflama Yöntemleri

• Akademik açıdan Amerika’da en yüksek derecedeki Ayurveda Doktoru

• California’da bulunan “Ayurvedic Healing and Integrative Wellness Clinic” Sağlık Merkezinin kurucusu ve Medikal Direktörü

• 15,000 üzerinde hastayı başarı ile tedavi etmiş klinik çalışmalarda Uzman Hekim

• Dünya genelinde çeşitli Ayurveda Tıp Fakültelerinde ana dersleri veren Uzman Doktor

• Zrii & NutriiVeda isimli Ayurvedik Besin Destek Ürünlerinin Formül Geliştiricisi

• Medikal Astroloji hizmeti de veren Amerika’daki tek Doktor

• National Ayurvedic Medical Association (NAMA) ve College of Vedic Astrology ( ACVA) gibi dünyadaki en önemli Vedik İlimler organizasyonlarının ileri gelen Temsilcisi

• Pune University “Ayurvedik Tıpta İç Hastalıkları” dalında altın madalya nişanına layık görülerek, doktorasını tamamlamış olan Dr. Kshirsagar aynı zamanda Vedik İlimler Danışmanı

Maharishi College of Vedic Medicine okulunda eski kürsü başkanı olan Dr. Kshirsagar , aynı zamanda Maharishi University’de profesör olarak Medikal Direktörlük de yürütmüştür. Esprili bir dille motive ederek, ilham veren bir konuşmacı olan Dr. Suhas Kshirsagar, Ayurveda İlmi ve Ayurvedik Yaşam Tarzı öğretilerini Deepak Chopra, Tony Robbins, Wayne Dyer vb. liderlerle birlikte aynı sahneyi paylaşarak eğitim ve öğretilerine devam etmektedir.

-Hot Belly Diet kitabınızda son derece detaylı belirtiğiniz üzere, kilo almanın ve kronik yorgunluğun nedeni olarak düzenli çalışmayan, zayıf sindirim sistemini sorumlu tutuyorsunuz?

Ayurveda Tıb’bının dayandığı en temel konu olan Sindirim Sistemi Sağlığı yüzyılımızdaki klinik araştırma neticelerine göre de artık açıkça optimum sağlık için en önemli konu olarak belirtiliyor.

“Zayıf Sindirim Ateşi”; düşük enerji, sürekli kilo alıp-verme kaosu, sindirim bozuklukları, uyku bozuklukları, baş ağrıları, bedende muhtelif yerde tıkanmalar, düşük libido, düşük seviyede depresyon, anksiyete, tükenmişlik sendromu, eklem ağrıları ya da bitmek bilmeyen alerjiler gibi fizyolojimizde süregelen yangı ve enflamasyon/mikro düzeyde iltihaplanma belirtilerimizden direk olarak sorumlu.

Buradaki en büyük ironi ise bu semptomları yaşayan bir çok hastaya baktığımızda genel olarak bu insanların çoğunun gündelik yaşamlarında gerçekten aktif olduklarına şahit oluyoruz. Bu kişiler ortalama sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdükleri halde, ideal bir kiloda kalarak, optimal düzeyde sağlık kriterlerine kavuşamıyorlar. Bunun nedeni, saydığımız çok sayıdaki rahatsızlığın aslında şaşırtıcı bir ortak paydaya sahip olması: Zayıf bir “Sindirim Ateşi'. Sindirim ateşinizin sağlıklı bir şekilde yanmasını sağlayamazsanız, kalıcı olarak kilo veremez ve hayal ettiğiniz enerjik ve sağlıklı bir beden ile zihin birleşimine de kavuşamazsınız. Ayurveda'da sağlıklı bir sindirim sistemi, bütünsel sağlık ve mutluluğun temeli olarak görülür; bu nedenle hastalık ve rahatsızlıkların çoğunlukla düzensiz ve zayıf sindirimden kaynaklandığı bilinir.

Hatta, Ayurveda bilimini şu temel fikre indirgeyebiliriz: Tüm beden sağlığı sindirim güçlerimize bağlıdır ve tüm tedaviler sindirim sistemine odaklanarak yapılmalıdır. Sindirim Ateşi aslında vücudun metabolizması demektir. Sindirim Ateşi hücrelerin yaşamını sürdürmesi için yiyeceklerdeki besin maddelerini enerjiye dönüştürme sürecidir ve bu da tabii ki biyolojik ve kimyasal etkileşimlerin karmaşık bir birleşimi olan sindirim sisteminizin kontrolündedir.