Ataşehir’de Temizlik İçin Evine Gelen Yardımcı, Eşyalarını Çaldı: Ev Sahibi Video Çekerek Geri İstedi

İstanbul Ataşehir’de bir kadın, temizlik için çağırdığı yardımcıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Temizlik sonrası bazı eşyalarının kaybolduğunu fark eden kadın, eşyalarının çalındığını düşünüp temizlikçiyi suçladı. Dışarıda temizlikçiyle karşılaşan kadın, durumu video kaydına alarak eşyalarını geri istedi. “Bütün aldığın çantaları ve ceketleri geri veriyorsun, yoksa polise giderim” diyerek tehditte bulundu. Kadın, eşyalarını geri almadığı takdirde hukuki işlemler başlatacağını belirtti.
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Kadın, temizlikçiye eşyalarını geri getirmesi halinde polise başvurmayacağını, “Aramızda kapanacak, bunu da çocuklarınız için yapıyorum” diyerek anlaşmaya varmayı teklif etti.
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Ancak temizlikçi kadının tavrı, ev sahibinin daha da sinirlenmesine neden oldu. Kadına, “Şu an işe gideceğim” diyerek oldukça rahat bir şekilde yanıt veren temizlikçiye sosyal medyada da tepki yağdı.
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