Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiltere'de Aston Villa'nın konuğu oluyor.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı. Bu akşam galibiyet için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, açılış maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 yenen Aston Villa. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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Fenerbahçe ve Aston Villa Maça Nasıl Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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