Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiltere'de Aston Villa'nın konuğu oluyor.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı. Bu akşam galibiyet için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, açılış maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 yenen Aston Villa. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!