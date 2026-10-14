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Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 10:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiltere'de Aston Villa'nın konuğu oluyor.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başlamıştı. Bu akşam galibiyet için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, açılış maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 yenen Aston Villa. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasındaki karşılaşma, Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maç olacak.

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yani karşılaşmayı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Aston Villa - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Aston Villa - Fenerbahçe maçına İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını deplasmanda oynayacak.

Aston Villa - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Aston Villa - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşmasını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak, dördüncü hakem ise Peter Kralovic olacak.

Aston Villa - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Aston Villa - Fenerbahçe Muhtemel 11'ler ve Eksikler

Aston Villa muhtemel 11: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelöf, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kanté, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi

Fenerbahçe'nin Eksikleri Kimler?

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür maçta forma giyemeyecek. Rizespor maçında sakatlık yaşayan Romelu Lukaku ise kafileye dahil edildi; oyuncunun ilk 11'de yer alıp almayacağı maç saatinde netleşecek. UEFA cezası 3 maça indirilen Matteo Guendouzi ise Aston Villa karşısında forma giyebilecek.

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Fenerbahçe ve Aston Villa Maça Nasıl Geliyor?

Fenerbahçe ve Aston Villa Maça Nasıl Geliyor?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise ilk haftada Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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